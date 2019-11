Volley San Marino, Titan Services verso Spoleto con la squadra al completo

Sport

| 10:51 - 14 Novembre 2019

La Titan Services festeggia un punto di Matteo Zonzini.

Serie B maschile. La Titan Services gioca sabato 16 a Spoleto. L’avversaria di turno è la Syr Safety che finora a raccolto tre punti in campionato, frutto della vittoria al tie-break contro Bologna e della sconfitta, sempre al tie-break, nel derby con San Giustino Perugia. “Non tragga in inganno la classifica: Spoleto è una squadra che può salvarsi tranquillamente e che, anzi, può puntare alla zona play-off. – Esordisce Stefano Mascetti, coach della Titan Services – Hanno giocatori di esperienza come il centrale Bucciarelli e il palleggiatore Costanzi (ex Morciano). L’opposto Segoni è giovane e di buone prospettive. E poi possono contare su altri giovani forti e altri giocatori esperti. Insomma, sono un mix molto ben assortito. Noi dobbiamo affrontarli pensando al nostro gioco. Non come abbiamo fatto sabato contro Bologna quando siamo stati troppo titubanti e troppo preoccupati di fare punti. In questo momento della stagione, se andiamo alla ricerca assoluta di muovere la classifica sbagliamo. Dobbiamo essere umili e sapere che il percorso è lungo e difficile e dobbiamo giocare per quello che siamo oggi. Il miglioramento deve avvenire in maniera graduale, attraverso il lavoro, alzando man mano le nostre prestazioni. In questo modo i risultati arriveranno”.



A Spoleto la squadra si presenterà al completo ad eccezione di Nicolas Farinelli, infortunato di lungo corso.







CLASSIFICA. Arno Volley Castelfranco 12, SAMA Portomaggiore 11, Querzoli Forlì 9, Zephyr Santo Stefano Magra 9, Erm group San Giustino 8, Geetit Bologna 8, Laghezza La Spezia 6, Krifi Ferrara 6, Syr Safety Spoleto 3, Lupi Estintori Pontedera 3, Jobitalia Città di Castello 2, Promo video Perugia 1, Energia fluida Cesena 0, Titan Services 0.







PROSSIMO TURNO (5^ giornata). Sabato 16 novembre ore 17 a Spoleto: Sir Safety Spoleto - Titan Services.







Serie C femminile. Sabato 16, al Pala Casadei di Serravalle arriva il San Martino in Strada, squadra che contese la salvezza alla Banca di San Marino nello scorso campionato. Fu decisivo lo scontro diretto dell’ultima giornata. La spuntarono le titane e le forlivesi, oggi ripescate, retrocedettero. Sarà dunque una partita dal sapore particolare. “Non so se la loro squadra sia cambiata di molto rispetto all’anno scorso. – Spiega Wilson Renzi, allenatore della Banca di San Marino. - E’ comunque una squadra giovane con tutti i pregi e i difetti che può avere una squadra giovane. Finora, in campionato, sono fatte sempre rispettare, battendo anche una squadra esperta come il Riccione. Giocano molto con le due bande e l’opposto. Dunque, dovremo fare molta attenzione. Vincere sarebbe importante per il prosieguo del campionato”.



CLASSIFICA. Gut Chemical Bellaria 10, My Mech Cervia 9, Retina Cattolica 8, Budrio 8, Acsi Ravenna 7, Massavolley 6, Flamigni San Martino in Strada 5, Helyos Riccione 5, Gruppo Claus Forlì 5, Fse Progetti Savignano 5, Banca San Marino 4, Teodora Ravenna 0, Avia Nuova Punta Marina 0.



PROSSIMO TURNO (5^ giornata). Sabato 16 novembre ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Flamigni San Martino in Strada.