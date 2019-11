Attualità

Rimini

| 10:12 - 14 Novembre 2019

Mezzi parcheggiati fuori dall'ospedale.

Parcheggi poco ortodossi all'ingresso dell'Ospedale di Rimini. La segnalazione arriva da un nostro lettore che racconta quanto visto davanti al nosocomio riminese.

"Come sempre parcheggi abusivi all'ingresso dell'ospedale di Rimini. Non se ne può più" scrive il nostro lettore segnalando inoltre la difficoltà di passaggio per alcune ambulanze del 118.











