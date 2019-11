Attualità

Rimini

| 08:39 - 14 Novembre 2019

Sede Ausl via Circonvallazione a Rimini.

In merito ai problemi tecnici che hanno impedito l’attività presso la sede amministrativa dell’Ausl di via Circonvallazione, in particolare per gli sportelli Cup, Cassa, Scelta e revoca medico e altri, l'azienda informa che la linea dati è stata ripristinata e che, quindi, da questa mattina (giovedì), i servizi che erano stati sospesi sono ripresi. L'Azienda torna a scusarsi per il disagio, sebbene in alcun modo ad essa imputabile.