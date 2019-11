Insulti razzisti al giocatore senegalese Fall, Rinascita Basket Rimini si dissocia

Sport

| 22:23 - 13 Novembre 2019

A seguito della squalifica del campo per i fatti occorsi domenica 10 novembre nel corso della partita con Giulianova, Rinascita Basket Rimini comunica che non proporrà ricorso, chiedendo la commutazione della squalifica nel pagamento di una sanzione pecuniaria, sebbene la società non abbia nulla da rimproverarsi per quanto accaduto. Rinascita Basket Rimini "si dissocia in modo netto e fermo da ogni forma di intolleranza o razzismo nei confronti degli attori protagonisti del nostro amato basket"; "come è noto la società - prosegue la nota - coinvolgendo il territorio ed un numero rilevante di soci, ha avviato un progetto che vede al centro il rispetto dei principi dello sport, anche per rispondere al valore educativo della pratica sportiva soprattutto nei confronti dei più giovani".



La richiesta è finalizzata a evitare che le condotte di alcune persone (secondo il referto arbitrale la pronuncia di frasi razziste) possano danneggiare i tifosi riminesi e per permettere loro di seguire il derby con il Faenza del 24 novembre. "Popolo composto da tante famiglie e bambini, che ha sempre avuto il pregio di sostenere in modo corretto ed affettuoso la squadra", si legge nella nota. "Domenica scorsa abbiamo assistito ad una bellissima festa di sport, con una vittoria sofferta ma meritata, alla presenza di un pubblico straordinario che ha gremito il Palazzo dello Sport e che non finiremo mai di ringraziare per il sostegno e l’affettuosa vicinanza; e non sarà certo il comportamento di pochissimi sconsiderati a rovinare la Rinascita del basket a Rimini", chiosa la nota di Rinascita Basket Rimini.