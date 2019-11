San Giuliano di Rimini: cade dalla bici e muore, forse un malore

Cronaca

Rimini

| 22:13 - 13 Novembre 2019

Foto di repertorio.

Il corpo di un uomo privo di vita è stato rinvenuto mercoledì sera, intorno alle ore 19.20 a San Giuliano di Rimini, in via Barbiano Alberico, all'altezza del civico 34. Giaceva per terra accanto alla sua bicicletta. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che lo hanno visto sbandare e cadere rovinosamente al suolo. Tuttavia, all'arrivo del 118 in ambulanza e degli agenti della municipale, per il ciclista, 73 anni, non c'era più nulla da fare. Al vaglio le possibili cause della morte. Non è chiaro infatti se l'uomo sia caduto perché colto da un malore o sia stata invece la caduta a risultargli fatale.