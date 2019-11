Gli eventi a Rimini e provincia nel weekend dal 15 al 17 novembre

Eventi

Rimini

| 08:05 - 14 Novembre 2019

Ponte Tiberio a San Giuliano.

Un fine settimana che farà la felicità di tutti coloro che amano divertirsi, ma in particolar modo gli appassionati di sport e di sagre. Ecco le manifestazioni scelte per voi.



IN EVIDENZA



Cinema, fotografia, eventi, premi: dal 18 al 24 novembre torna a Rimini Amarcort Film Festival, l'evento dedicato quest’anno al centenario della nascita del regista Federico Fellini. Sette giorni di cinema, fotografia ed eventi che interesseranno varie location del centro storico di Rimini. Tra queste, il Cinema Fulgor, il Cinema Tiberio, il Teatro degli Atti, la Cineteca, il Museo della Città e Laboratorio Aperto (la nuova Ala del Museo). Il programma completo.



TRADIZIONE



Domenica torna l'appuntamento annuale che Coriano offre con la 33 ^ edizione della Fiera dell'Oliva e dei prodotti autunnali, una delle più rilevanti del territorio riminese, con il patrocinio del Comune di Coriano, Terre di Coriano e della Regione Emilia Romagna. Domenica 17 e 24 novembre Coriano si presenterà ricca di profumi e di prodotti accuratamente selezionati: olive, olio extravergine di oliva, funghi, miele, formaggi, frutta, prodotti naturali e macrobiotici. Degustazioni guidate alle ore 11.30 e alle ore 15.30, dando così la possibilità al pubblico partecipante di approfondire la conoscenza dell'oliva e dei suoi derivati. Leggi la notizia completa.



A Pennabilli c'è "Sussurri di storia e poesia": una giornata con i cuochi sognatori. Venerdì 15 novembre, aperitivo aperto al paese all’Orto dei Frutti Dimenticati e cena nelle stanze del Seminario Vescovile. Sarà una giornata ricca di emozioni, tra sussurri di storia e poesia insieme a cinque cuochi della Brigata del Diavolo devotamente impegnati coi loro piatti ad omaggiare questo territorio, la sua poetica atmosfera, i prodotti e le tipicità della stagione. Leggi il programma completo.



A Mondaino si attende la manifestazione "Fossa Tartufo e Venere". Il 17 e il 24 novembre si terrà la sagra “Fossa, tartufo e Venere”, dedicata, appunto, al tipico formaggio ottenuto dalla fermentazione naturale del pecorino estivo e al tartufo bianco e nero, che rappresenta il vanto delle colline intorno a Mondaino.



Sabato 16 e domenica 17 novembre sono anche i giorni dell’Ambra di Talamello, nome derivato dal tipico colore ambrato che l’arenaria assume al momento della riapertura delle fosse. Evento cardine dell’autunno nell'entroterra riminese, l’Ambra trasforma il borgo in una terrazza del gusto, da cui si può ammirare il suggestivo panorama dell'Alta Valmarecchia e degustare appetitosi menu interamente a base di formaggio di fossa.



IDEE E PROGETTI



Tutto pronto per il TEDx a Rimini dal titolo "Prometei", appuntamento sabato 16 novembre al Teatro degli Atti in via Cairoli 42, a partire dalle ore 14.30. TEDx è il format di eventi locali auto organizzati del circuito TED che, attraverso un ciclo di microconferenze su di un tema comune, agevola la conoscenza e condivisione di idee e progetti. Tra gli interventi parteciperanno: Sarah Varetto (EVP News Projects Development, Continental Europe di Sky), Paolo Maria Rossini (Medico e Professore, presidente della International Federation of Clinical Neurophysiology), Marco Bentivogli (Segretario Generale della Fim Cisl) e "Camihawke" al secolo Camilla Boniardi (Web Content Creator). Maggiori informazioni.



SPORT



Sarà la 45° edizione della “Cheursa di Bech” (La Corsa dei Becchi) a chiudere le iniziative legate alla Fiera di San Martino. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Rimini Nord, partirà alle 8 di domenica mattina, in Piazza Ganganelli a Santarcangelo. Alle 9:00 partiranno le giovani promesse, le competizioni non competitive di 9 e 3 chilometri partiranno dalle 9:30, mentre alle 10:00 partirà la gara ufficiale di 10 km del circuito della Federazione italiana atletica leggera. Polizia municipale, medici e ambulanza saranno attivi per tutta la durata della manifestazione.Leggi la notizia completa.



Domenica 17 Novembre la Polisportiva Colti in Castagna - Trailbuiding Talamello organizza la seconda edizione del Talamello Trail, corsa competitiva e non sulle distanze di 21 e 11 Km con rispettivamente 1350 e 650 D+ e passeggiata da 8 Km per 450d+. La partenza della gara sarà da Talamello piccolo borgo nel cuore della Valmarecchia, in Romagna, ai confini con Toscana e Marche, patria del formaggio di fossa. Il Trail vi lascerà a bocca aperta per la sua varietà, alternando tratti molto ripidi e tecnici a segmenti più corribili. Gli atleti percorreranno i sentieri del Monte Pincio e Monte Aquilone con passaggi molto scenici su roccia tufacea classica di questa zona, antiche pinete e castagneti secolari, alcuni di questi aperti al nostro passaggio solo per questa occasione.



Incontro di calcio "Rimini - Arzignano" in programma domenica 17 novembre presso lo stadio Romeo Neri valevole per il Campionato di Serie C (19esima giornata).