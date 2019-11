Basket giovanile, a segno Under 16 e Under 15 Angels/RBR

Sport

Rimini

| 15:18 - 13 Novembre 2019

Tris di vittorie per le squadre del settore giovanile.





UNDER 16 Prima vittoria per i ragazzi di coach Middleton e coach Renzi, 66-68 a Fidenza. Fin da subito Fidenza fa sentire la fisicità sotto canestro, ma i nostri ragazzi rispondono con un ottimo movimento di palla e tre triple che spiazzano gli avversari. La partita va avanti a botta e risposta, gli Angels/RBR trovano sempre il tiro giusto e giocano pazienti anche nei momenti più tesi, mentre sotto canestro si lotta sempre senza pietà. Nel quarto periodo i gialloblù si trovano in difficoltà con troppi giocatori carichi di falli, Fidenza ne approfitta e va sul + 1 a 16 secondi dalla fine. Gli Angels/RBR non mollano e a 9 secondi dal gong Karpuzi segna una tripla monumentale che porta i ragazzi sopra di 2. Fidenza disegna una rimessa ma la difesa anticipa forte e Ricci riesce a recuperare palla per poi lasciar scorrere il cronometro.Partita perfetta e prima vittoria. Ora testa alla prossima, sabato in casa con la Fortitudo.







ACADEMY BASKET FIDENZA – ANGELS SANTARCANGELO/RBR 66-68



ANGELS/RBR: Neri, Ballarini 3, Ricci 12, Karpuzi 7, Mulazzani 15, Piacente 6, Lodovichetti, Amati 15, Vittori, Polverelli. All. Middleton, ass. Renzi.







UNDER 15



Terza vittoria di fila degli Angels/RBR Under 15 Eccellenza. Avversario di giornata la Pallacanestro Reggiana, con gara sostanzialmente in equilibrio per i primi 20'. Le due squadre si affrontano a viso aperto alternandosi ripetutamente nel condurre il match. A giovarne è lo spettacolo: attacchi molto ispirati, azioni rapide, contropiedi e coast to coast rendono la partita piacevole e spumeggiante. Si va al riposo lungo sul +1 in favore di Reggio Emilia, 47-48.



Nel terzo quarto sono i santarcangiolesi a prendere la leadership, stringendo le maglie in difesa e non concedendo extra possessi ai reggiani, 66-56 al 30'. L'ultima frazione vede i gialloblù sempre più protagonisti. I ragazzi di Coach Miriello trovano la via del canestro a ripetizione grazie ad ottime letture e spaziature in campo. Con un parziale di 22 a 14 nei 10' finali, Miriello può concedersi di ruotare i suoi effettivi a disposizione, ricevendo risposte positive da tutti e in particolare da Morandotti, autore della sua miglior partita. Finisce 88-70.

Mattatore assoluto è Simone Bonfè che sforna una prestazione monstre da 25 punti, 6 assist, 6 falli subiti e 5 recuperi, coadiuvato da Macaru (14 punti e 8 rimbalzi) e Paduano (17 punti, 7 rimbalzi e un ottimo 3 su 4 dalla lunga). Da segnalare la generosa prova dei tre “lunghi” Pini, Morri e Mari che hanno lottato e faticato per contrastare avversari decisamente più atletici. Prossimo appuntamento sabato 16 novembre a Cento.





ANGELS SANTARCANGELO/RBR – PALL. REGGIANA 88-70

ANGELS/RBR: Antolini 2, Bonfè 25, Macaru 14, Benzi 6, Lombardi 3, Paduano 17, Pacucci, Fabbri 2, Morandotti 9, Pini 2, Morri 4, Mari 4. All. Miriello, ass. Brienza.