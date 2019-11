Basket giovanile, la Under 18 dei Crabs sconfitta di misura ad Ancona: 75-72

Sport

Rimini

| 14:58 - 13 Novembre 2019

Filo Rossi top scorer del match.

Sconfitta di misura per la Under 18 dei Crabs ad Ancona 75-72, un match molto duro, che i Granchi hanno guidato per la maggior parte del tempo. Nei primi dieci minuti il gioco offensivo riminese si costruisce sull’asse Filippo Rossi (28 punti) e Matteo Montanari (9 punti e 14 rimbalzi), i due biancorossi si cercano e si servono a vicenda trascinando i compagni fino al 19-21 di fine primo quarto.



Equlibrata anche la seconda frazione. Per i Crabs i punti arrivano in alternanza da capitan Rossi e da Martino Ferrari (14 punti). Massimo vantaggio sul 26-34. Un paio di errori banali da parte della squadra di Rimini permette ancora una volta ai padroni di casa di andare al riposo sul 47 a 48.

Ad inizio ripresa sono proprio i Crabs a tentare la fuga, grazie all’ottimo lavoro (sia difensivo che offensivo) di Tommaso Giorgini, Alex Tisselli e Jacopo Santoro i Granchi riescono a portare la gara sul 52-57. Il copione però si ripete, ogni volta che i biancorossi riescono a guadagnare un piccolo margine poi commettono un paio di banali errori che permettono ad Ancona di rientrare in partita. Ma i riminesi ci provano e riprovano e sul finire del periodo Jacopo Santoro infila tre tiri liberi consecutivi chiudendo la terza frazione 60 a 62.

Filippo Rossi si carica la squadra sulle spalle e trascina la partita fino al 73 a 72 a 9” dal termine. Bisogna fermare il cronometro, un fallo sistematico regala due liberi ai padroni di casa che dalla lunetta non sbagliano (75-72). Coach Maghelli chiama time-out e disegna il gioco che potrebbe portare la partita agli over-time: rimessa in attacco, palla a Matteo Montanari che serve Merfi Rosario Cruz, che con una serie di finte si libera dell’avversario e poco prima della sirena scaglia il pallone del pareggio dai 6 e 75, la palla rimbalza sul ferro ed esce. La partita finisce 75 a 72 con tanto rammarico per un risultato che sarebbe potuto essere diverso.



“Un vero peccato, all’inizio eravamo un po’ nervosi poi abbiamo trovato la giusta concentrazione e abbiamo iniziato a giocare veramente bene. Abbiamo creato delle belle azioni, ci siamo portati in vantaggio e abbiamo condotto la gara, poi abbiamo commesso qualche errore banale e questo ha permesso ad Ancona di rientrare; questa situazione ha continuato a ripetersi per tutta la gara dice coach Andrea Maghelli - . Noi riuscivamo ad incrementare il nostro vantaggio, tenevamo botta ma poi regalavamo ai nostri avversari la possibilità di recuperare. Avremmo dovuto chiudere prima la partita, alla fine un paio di episodi ci hanno penalizzato, e abbiamo lasciato ad Ancona due importanti punti. Complimenti ai nostri avversari, che si confermano una squadra temibile, ma noi dobbiamo approfittare delle occasioni che ci creiamo.” Coach Andrea Maghelli







Il tabellino



STAMURA ANCONA - CRABS 75-72



Crabs: Ferrari 14 (5/15, 0/3, 4/8), Rosario Cruz 4 (2/9, 0/2, 0/0), Curi Moraes 6 (3/4, 0/0, 0/0), Rossi 28 (11/14, 1/3, 3/5), Giorgini 2 (1/1, 0/1, 0/0), Tisselli 2 (1/1, 0/1, 0/0), Santoro 5 (1/4, 0/1, 3/4), Bertini, Tamburini, Montanari 9 (4/8, 0/4, 1/2), José 2 (1/1, 0/0, 0/0). Coach: Andrea Maghelli, Ciro Luongo.



PARZIALI: 19 – 21, 47 – 48, 60 – 62