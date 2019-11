Beach tennis: primato per Zammarchi-Cavaldoro, Zannoni-Urbini e Amadori-Casadio

Sport

Rimini

| 14:28 - 13 Novembre 2019

Pierluigi Zammarchi e Marco Cavaldoro leader nel girone A.

Ultima giornata decisamente avvincente quella disputata martedì nel campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Consolidate ormai le posizioni al vertice nei tre gironi, si è lottato per i piazzamenti in vista della griglia di partenza del master finale. Nel girone A, dietro la coppia Zammarchi-Cavaldoro si sono messi in evidenza con un notevole rush finale Andrea Angeli e Guido Bevitori. Nel B, ditetro Zannoni-Urbini i giochi non sono ancora definiti dovendosi attendere l’esito del recupero tra Leardini-Bonori e Bazzocchi-Sciolti, mentre nel C, dietro Amadori-Casadio si piazzano su Mecozzi-Morosato.

Martedì prossimo sono in programma gli ottavi di finale del master conclusivo ad eliminazione diretta, mentre le finalissime a partire dai quarti si disputeranno sabato 23 novembre.

Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Angeli-Bevitori su Galli-Urbinati e degli stessi Galli-Urbinati su Andreani-Modeo (rec.), mentre di misura per 2-1 sono i successi di Amaduzzi-Santolini su Paci Saponi, Filippi-Pari su Galli-Urbinati (recupero), Cataldo-Stacchini su Antonelli-Campedelli e Zammarchi-Cavaldoro su Lombini-Cimatti (sostituito da Catasca).

Classifica: Zammarchi-Cavaldoro 23; Angeli-Bevitori, Amaduzzi-Santolini 21; Cataldo Stacchini 16; Antonelli-Campedelli 13; Galli-Urbinati 9; Saponi-Paci 8; Cimatti-Lombini 7; Andreani-Modeo 6; Filippi-Pari 4.



Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Leardini-Bonori su Zoli-Lorenzi, Ferri-Bugli su Varliero-Fancello e Di Marco-Frisoni sugli stessi Varliero-Fancello (recupero), mentre di misura per 2-1- sono i successi di Neri-Montagna su Bazzocchi-Sciolti, Zannoni-Urbini sugli stessi Neri-Montagna (recupero) e Di Marco-Frisoni su Filippini-Bevitori.



Classifica: Urbini-Zannoni 21, Filippini-Bertozzi 18; Leardini-Bonori 17; Bazzocchi-Sciolti, Di Marco-Frisoni 15; Zoli-Lorenzi 14; Neri-Montagna 12; Ferri-Bugli 11; Greco-Fabbri 4; Varliero-Fancello 1.



Girone C. Vittoria piena per 3-0 di Broccoli-Gessaroli su Rinaldi-Alvisi (sostituito da Cerliani), mentre di misura per 2-1 è il successo di Savini-Torroni su Mecozzi-Morosato. In posticipo giocheranno Marone-Agostinelli contro Bernardi-Gambuti e Aneti-Said contro Amadori-Casadio.



Classifica. Amadori-Casadio 21; Mecozzi-Morosato 20; Broccoli-Gessaroli 15; Aneti-Said, Savini-Torroni 14; Bernardi-Gambuti 10; Rinaldi-Alvisi 6, Marone-Agostini 2.