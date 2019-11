Boxe Santarcangelo: Alexandru Ciupitu alle fasi regionali Elite 1 Emilia Romagna

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:26 - 13 Novembre 2019

Alexandru Ciupitu con lo staff Santarcangelo Tijger Gym Rimini.

Iniziano le fasi regionali Elite 1 Emilia Romagna. Venerdì 15 novembre a Bologna, con l’organizzazione dell’Asd Regis Bologna diretta dal tecnico Moreno Barbi. Per la Boxe Santarcangelo/Tijger Gym Rimini sarà di scena, nella categoria 75 chilogrammi, Alexandru Ciupitu, 72 match all’attivo (31 vinti 31 persi e 10 pari). Categoria, quella dei medi molto intensa con 14 partecipanti, che probabilmente vedrà per qualcuno anche un quarto match per arrivare alla finale che si disputerà durante la prima riunione utile in regione.