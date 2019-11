Pesta la compagna anche davanti alla figlia, arrestato 30enne a Cattolica

Cronaca

Cattolica

13 Novembre 2019

Un 30enne campano è stato arrestato in flagranza di reato nella notte di domenica con l'accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia mentre, alla presenza dei carabinieri di Cattolica, ha tentato di scagliarsi per l'ennesima volta contro la compagna, una 40enne riminese, minacciandola anche di morte. I due erano andati a convivere pochi mesi prima, ma l'uomo era già stato arrestato per aver aggredito la donna con un pretesto banale, non averlo difeso di fronte a un amico. Quella volta l'accusa era di resistenza a pubblico ufficiale.

All'ennesimo litigio, anche di fronte alla figlia minore di lei, la donna è riuscita a scappare dall'auto parcheggiata nella via e a chiudersi in casa, chiamando le forze dell'ordine. Intervenute giusto in tempo, hanno bloccato l'uomo e allontanato. Ora scarcerato, gli è stato imposto il divieto di avvicinamento in attesa dell’udienza per il processo a suo carico.