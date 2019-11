Evade dai domiciliari: arrestato 46enne milanese a Rimini dai carabinieri

Cronaca

Rimini

| 13:14 - 13 Novembre 2019

Foto di repertorio.

Indagato per rapina e sottoposto alla custodia cautelare, martedì notte i carabinieri della stazione di Viserba a Rimini hanno arrestato un 46enne milanese per evasione dagli arresti domiciliari.

Dopo aver constatato da un controllo alla residenza che l'uomo alle 5.30 non era in casa, i militari lo hanno rintracciato mentre stava cercando di ritornare a piedi senza farsi vedere. Bloccato e condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione di Rimini in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Nell'udienza di mercoledì mattina l'arresto è stato convalidato e all’uomo, in attesa della prima udienza dibattimentale, è stato ricondotto agli arresti domiciliari.