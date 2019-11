Spiaggia di Marina Centro allagata, lo sconforto dei bagnini "Le dune fatte troppo tardi"

Attualità

| 12:24 - 13 Novembre 2019

La situazione al bagno Nettuno.

Le forti piogge di lunedì hanno creato non pochi danni alle spiagge della zona di Marina Centro a Rimini. "Il mare è arrivato quasi alla strada. Siamo qua da stanotte" dice il titolare dello stabilimento 31 - Nino "Siamo allagati, c'è almeno un metro d'acqua. Ancora non possiamo sapere i danni alle attrezzature, finché non cala il livello".

Gabriele del bagno 26 rincara la dose "Tutto allagato, il meteo non prometteva niente di buono e si è confermato così". Entrambi concordi nell'indicare come soluzione al problema la presenza delle dune. "Devono essere operative prima, non si possono fare così in ritardo". I cumuli di sabbia, ammucchiati proprio per contrastare situazioni di mareggiata come quella avvenuta, sono stati realizzati al momento sino circa al bagno 23-24. Il resto delle spiagge è senza barriera e vulnerabile in situazioni di maltempo come quella di lunedì. "Con le dune avremmo evitato questo problema al 100%" dice sconsolato Gabriele "Andava fatto tutto molto prima".