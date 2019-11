Riccione, con la testa in un sacchetto tenta il suicidio, salvato dai Carabinieri

Cronaca

11:21 - 13 Novembre 2019

Tenta di suicidarsi mettendo la testa in un sacchetto di plastica, chiudendolo con un cavo di ricarica del cellulare arrotolato attorno al collo. I Carabinieri di Riccione hanno salvato un 36enne di Montescudo-Montecolombo che, nella notte tra lunedì e martedì, ha tentato di soffocarsi.

Alcuni cittadini hanno avvisato i Carabinieri della presenza di una persona priva di sensi in un'auto, con la testa infilata in un sacchetto. I militari appena arrivati hanno liberato il 36enne, già in semi incoscienza, hanno prestato un primo soccorso in attesa dell'arrivo del 118. Il 36enne, una volta rianimato, è stato portato in ospedale a Rimini. Non sono note le motivazioni del tentato suicidio.