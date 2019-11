TEDx arriva al Teatro degli Atti di Rimini con l’evento dal titolo "Prometei"

Eventi

Rimini

| 08:31 - 13 Novembre 2019

TEDx a Rimini dal titolo "Prometei".

Tutto pronto per il TEDx a Rimini dal titolo "Prometei", appuntamento sabato 16 novembre al Teatro degli Atti in via Cairoli 42, a partire dalle ore 14.30. TEDx è il format di eventi locali auto organizzati del circuito TED che, attraverso un ciclo di microconferenze su di un tema comune, agevola la conoscenza e condivisione di idee e progetti. Un evento dove le idee diventano un bene collettivo, un elemento di conoscenza diffusa, uno spazio di discussione e connessione, di crescita professionale e umana, attraverso l'intervento degli Speaker, tra cui: Sarah Varetto (EVP News Projects Development, Continental Europe di Sky), Paolo Maria Rossini (Medico e Professore, presidente della International Federation of Clinical Neurophysiology), Marco Bentivogli (Segretario Generale della Fim Cisl) e "Camihawke" al secolo Camilla Boniardi (Web Content Creator). Orario: 14.30 - 19.30 I biglietti sono acquistabili solo online attraverso Eventbrite.