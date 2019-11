Beach tennis femminile, Macrelli-Cicchetti in testa nella classifica unica

Sport

Rimini

| 18:22 - 12 Novembre 2019

Elisa Cicchetti - Elisa Macrelli.



Ottava ed ultima giornata della fase a gironi quella disputata lunedì nel campionato femminile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Si sono sfidate le pari classificate dei gironi A e B per determinare una classifica unica finale in vista del master conclusivo in programma lunedì prossimo. Molto bene nella serata Cicchetti-Macrelli che salgono in cima alla graduatoria. Da segnalare l’ottima prestazione di Cacchi-Zannoni e Zaghini-Bevitori. Lunedì prossimo è in programma il master finale ad eliminazione diretta che incoronerà le regine del 14 campionato. Ma vediamo nel dettaglio i risultati della serata.



Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Cacchi-Zannoni su Vassura-Teodorani, Cicchetti-Macrelli su Olivi-Zangoli, Zaghini-Bevitori su Giubellini-Capriotti e Amati-Bronzetti su Nucci-Fornasari, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Lualdi-Cervellini su Gianessi-Marcelletti, Coscia-Comandini su Olei-Ceccaroni, Zanzani-Angelico su Santambrogio-Tamburini e Mazzotti-Toracci su Galassi-Pedrosi.



Classifica unica: Cicchetti-Macrelli 20; Mazzotti-Toracci, Galassi-Pedrosi 19, Olivi-Zangoli, Zannoni-Cacchi 16; Vassura-Teodorani 15; Olei-Ceccaroni, Coscia-Comandini 13; Zaghini-Bevitori 12; Giubellini-Capriotti, Amati-Bronzetti 10; Nucci-Fornasari 8; Gianessi-Marcelletti, Zanzani-Angelico 7; Lualdi-Cervellini 6; Santambrogio-Tamburini 2.