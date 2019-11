Sensibilizzare alla donazione degli organi: Aido vuole ricreare i gruppi comunali di Rimini e Bellaria

Attualità

Rimini

| 16:58 - 12 Novembre 2019

Due iniziative di Aido a Rimini e Bellaria.

Due appuntamenti per rilanciare la cultura della solidarietà e del dono nel territorio riminese: venerdì 15 e sabato 16 novembre A.i.d.o. Rimini organizza due incontri esplorativi con l'intenzione di ricreare i gruppi comunali di Bellaria Igea Marina (venerdì 15 novembre 20.30 alla saletta della casa comunale di piazza del popolo) e di Rimini (sala polivalente di casa Bracconi in via covignano 238). Spiega il presidente dell'A.i.d.o. Provincia di Rimini, Riccardo Arpaia: "vogliamo dare la possibilità a tutti i soci della Provincia, oltre 7mila, di esprimere le istanze del proprio territorio. Al rinnovo delle cariche sociali del 2020, infatti, ogni Gruppo comunale o intercomunale avrà la possibilità di votare un consigliere provinciale e portare le proprie proposte all’organismo superiore".



“Diffondere la cultura sul territorio è un impegno fondamentale per la nostra associazione – continua il presidente provinciale – dobbiamo abbattere tanti tabù e tante false convinzioni a partire da quella, recentemente rilanciata, del principio del Silenzio Assenso che in Italia non è attuato. Per ottenere un consenso libero e informato è necessario essere nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, nelle caserme, nei luoghi di aggregazione sociale.”