Dal 3 al 6 gennaio a Riccione va in scena "Mc Hip Hop Contest"

| 16:12 - 12 Novembre 2019

L’evento europeo più prestigioso della cultura hip hop.

L’Mc Hip Hop Contest compie venticinque anni e annuncia un’edizione davvero speciale, con uno sguardo volto al passato per raccontare il lungo percorso che lo ha reso “l’evento europeo più prestigioso della cultura hip hop”, consapevole del presente e proiettato verso un futuro, in grado di offrire ai giovani una nuova straordinaria occasione di studio, confronto e sano divertimento.



La mission è quella di trasformare Riccione, le sue strade e le sue piazze, nel set del più grande spettacolo internazionale della street dance, con una non-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights, dj set e show.



Per fare tutto questo il cast, tradizionalmente prestigioso e stellare, si amplia ed arricchisce sempre di più: dal 3 al 6 gennaio 2020 al Palazzo dei Congressi di Riccione si radunano 42 coreografi di fama mondiale.

Tra loro i pionieri dell’hip hop, personaggi conosciuti, apprezzati ed amati da chi in questi anni ha vissuto l’Mc Hip Hop Contest, ma anche tantissimi nuovi talenti in arrivo per la prima volta in Italia. Tra tutti ne citiamo quattro che ben rappresentano questo scenario:

Loose Joint pioniere della danza e della cultura Hip Hop, è il fondatore della crew Elite Force formatasi sul set del successo planetario di Micheal Jackson "Remember the time"e protagonista dei film che hanno fatto la storia della street culture come “Beat Streat”;

Bboy Junior considerato il miglior ballerino di breakdance al mondo da oltre 15 anni, vincitore nel 2007 della trasmissione televisiva "Incroyable Talent", ha portato la sua arte in più di 70 paesi nel mondo,

Rob Rich ha lavorato con Lady Gaga, Mariah Carey e Jill Scott, coreografo delle più importanti trasmissioni televisive americane, come: So You Think You Can Dance e America’s Best Dance Crew;

TweetBoogie ballerina e coreografa che ha lavorato con artisti del calibro di Jay-Z, Mary J Blige, Ryan Leslie, Shakira, da sempre impegnata nella tutela e nella ridefinizione del ruolo della donna all'interno della cultura hip hop.

L’Mc Hip Hop Contest si conferma la sfida più attesa per tutti gli street dancers. Le crew provenienti da tutt’Italia e da diversi paesi europei, si stanno preparando per portare in scena coreografie sempre più innovative e spettacolari. Ogni giorno al Palazzo dei Congressi, oltre cento crew, si contenderanno l’ammissione alla fase finale del Crew Contest di domenica 6 gennaio, giorno in cui verranno decretati i vincitori della venticinquesima edizione. Tra loro tanti giovani talentuosi che avranno quindi l’occasione di trasformare la loro passione in una vera e propria professione. Una strada intrapresa da diversi ballerini che hanno conquistato premi nelle passate edizioni dell’Mc Hip Hop Contest. A testimoniare tutto questo, attesissimo a Riccione, il ritorno di Sebastina Melo che dopo la vittoria all’edizione 2017 ha conquistato il premio della critica ad Amici di Maria De Filippi, ed è volato a Londra per interpretare il ruolo di protagonista nella produzione americana di Magic Mike London. Oggi vive e lavora a Londra ma dal 3 al 6 gennaio 2020 sarà insieme a noi per questa speciale edizione dell'Mc Hip Hop Contest.



L’ouverture avrà una dedica particolare alle origini ed al futuro dell’hip hop, un’importante novità per celebrare la “Break Dance”, che, dai quartieri neri di New York, entra a pieno titolo nell’Olimpo dei Giochi Olimpici di Parigi ‘24. L’Mc Hip Hop Contest dedica, alla danza più spettacolare dell’urban dance, un grande contest freestyle che vede la partecipazione di numerosi b-boy da vari paesi europei. I vincitori guadagneranno un favoloso premio e cioè l’acceso (voli aerei e hotel offerti dall’organizzazione), ad un grande evento internazionale «Legits Blast Winter Festival» di Praga. Un’intensa giornata di sfide quindi che terminerà con una one night molto speciale, un fantastico mix tra musica e danza.



Non mancheranno le sorprese nei giorni a seguire: dallo Special One (le sfide per eleggere i migliori ballerini freestyle), alla grande notte del Dancetheatre, dove racconteremo le più belle favole con un finale da sogno.



All’interno del Palazzo dei Congressi e del Palazzo del Turismo, migliaia di ballerini, coreografi, ospiti e testimonial vivranno la straordinaria energia dell’evento, ma l’Mc quest’anno animerà anche la città con DjSet, Show e One Night, per portare lo straordinario spirito dell’Mc Hip Hop Contest anche fuori dai palazzi, con iniziative spettacolari, per rendere davvero speciale questa venticinquesima edizione.



La XXV edizione è organizzata da Idea s.r.l/Cruisin’, con la collaborazione del consorzio Costa Hotels, dell’Associazione Albergatori ed il Patrocinio del Comune di Riccione.