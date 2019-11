Sette giorni di cinema e fotografia nel centro storico di Rimini: torna Amarcort Film Festival

Eventi

Rimini

| 15:42 - 12 Novembre 2019

Al via Amarcort Film Festival con novità, eventi e nuove location nel centro storico di Rimini. Il Festival del cinema breve si prepara dunque a vivere la sua dodicesima edizione. Da lunedì 18 a domenica 24 novembre, 7 giorni di cinema, fotografia ed eventi che interesseranno varie location del centro storico di Rimini. Tra queste, il Cinema Fulgor, il Cinema Tiberio, il Teatro degli Atti, la Cineteca, il Museo della Città e Laboratorio Aperto (la nuova Ala del Museo).



Il Concorso, il cuore del festival





Cuore del festival è il concorso per cortometraggi che si articola in 8 sezioni i cui nomi scelti richiamano alla memoria l’universo felliniano.



Amarcort è la sezione principale che prende il nome dal festival ed è dedicata ai cortometraggi italiani e stranieri.



Gradisca è la sezione dedicata a cortometraggi italiani e stranieri sotto i 5 minuti.



Per i cortometraggi italiani e stranieri appartenenti al genere animazione c’è la sezione denominata Rex.



Fulgor, dal nome dello storico cinema riminese che ha da poco riaperto i battenti e al quale è dedicata l’edizione 2018 del festival, comprende i cortometraggi emiliano-romagnoli.



Aldina è la sezione rivolta alle scuole di cinema.



Gironzalon invece dedicata ai cortometraggi sperimentali.



Sezione dal divertente nome, Cantarel, dedicata ai videoclip musicali.



Riprende il concorso fotografico Paparazzo grazie alla collaborazione con l’associazione Riminisecondotre.



Le proiezioni dei corti finalisti (circa 165), si terranno nelle varie giornate del Festival e nelle varie location. 12 diverse giurie selezioneranno i corti vincitori di ogni categotria. Serata di premiazione, domenica 24 novembre alle ore 19.30 presso il Teatro degli Atti.“I temi trattati dagli Autori sono come sempre lo specchio della società contemporanea; siamo molto contenti della consueta partecipazione da parte di autori di tutto il mondo - 1057 corti in totale provenienti da 60 paesi diversi - che quest’anno in particolare modo sono stati attratti dall’evocazione del nome di Fellini e dalle celebrazioni del centenario della nascita del regista riminese, di cui siamo orgogliosi di fare parte”, spiega Simona Meriggi (Direzione Artistica) a proposito di questa dodicesima edizione di Amarcort Film Festival.





Le giurie





(Sez. Amarcort)

Grand Jury

Sandrine Cassidy (responsabile distribuzione e strategie festival, USC Los Angeles)

Tony Parnis (direttore Malta TV International Short Film Festival)

Andrea Lodovichetti (regista)

Luca Nervegna (direttore fotografia)

Elena Zanni (esercente, esperta di cinema)



Giuria Fellini

Francesca Fabbri Fellini

Blasco Giurato (direttore fotografia)

Luigi Piccolo (costumista)



Giuria Popolare

Composta da numerosi appassionati di cinema e pubblico di Amarcort Film Festival e Il Giro del mondo in 80 corti.



Giuria giovani

Composta da un gruppo di giovani in collaborazione con Ragazzi e Cinema.



Giuria miglior corto italiano

Pedro Armocida (direttore Pesaro Film Festival)

Luca Caprara (direttore Corto Dorico)

Gianluca Castellini (direttore Sedicicorto International Film Festival)



Giuria sez. Aldina

Charles Strout (direttore Malta TV)

Samuele Sbrighi (attore e sceneggiatore)

Enrico Zoi (giornalista e critico di cinema)



Giuria sez. Rex

Sabrina Zanetti (direttrice Cartoon Club)

Giorgio Ghisolfi (regista, animatore e docente di cinema)

Riccardo Sivelli (animatore)



Giuria sez. Cantarel

Enrico Fink (musicista, scrittore, cantautore)

Diego Spagnoli (direttore di palco, direttre festival musicali)

Matteo Medri (regista, videomaker)



Giuria sez. Fulgor

Piero Maggiò (attore, produttore)

Kristian Gianfreda (regista)

Roberto Grassilli

Daniele Pagnoni



Giuria sez. Girandolon

Composta dagli studenti del Campus “Emilia Romagna welcomes EU”.



Giuria sez. Gradisca

Pubblico in sala.





Programma



Clicca qui per il programma di Amarcort Film Festival