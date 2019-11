Basket, a San Marino gli Europei Senior Under 18 dei Piccoli Stati dal 28 luglio al 2 agosto

Sport

Damiano Battistini, presidente FSP.



E' con grande soddisfazione che la Federazione Sammarinese Pallacanestro accoglie l’accettazione della candidatura ad ospitare gli Europei Under 18 Division C nell’estate del 2020. Fiba Europe ha ufficializzato le sedi delle manifestazioni continentali dell’anno prossimo. Gli Europei senior dei Piccoli Stati si giocheranno a Limerick, in Irlanda, dal 30 giugno al 5 luglio. Le rappresentative Under 16 Division C si daranno battaglia a Pristina, in Kosovo, dal 12 al 19 luglio. Infine, la manifestazione Under 18, che avrà luogo a Serravalle dal 28 luglio al 2 agosto.

«C’è grandissimo orgoglio per l’ennesima dimostrazione di stima e fiducia che la Federazione internazionale dà alla FSP. Tutte le volte, dal 2011 a oggi, che abbiamo domandato di organizzare dei Campionati Europei, le nostre richieste sono state accettate - dichiara il presidente FSB Damiano Battistini - Un motivo d’orgoglio ulteriore è quello derivante dal fatto che tra i veri piccoli stati ormai solo noi e Andorra continuiamo a organizzare queste manifestazioni continentali. Cercheremo di fare bene e diamo a tutti appuntamento all’estate del 2020».