Riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, obiettivo intensificare lotta allo spaccio

| 14:04 - 12 Novembre 2019

Il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota.

Oggi (martedì 12 novembre) si è tenuta in Prefettura a Rimini una nuova riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, obiettivo programmare le inziative di sicurezza urbana per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in conformità a una recente direttiva del Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha chiesto ai prefetti maggior vigilanza nelle aree cittadine più critiche. Presenti il prefetto Alessandra Camporota, il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, l'assessore del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad e i vertici delle forze delle ordine. L'incontro sarà poi replicato con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni della Riviera. In precedenza il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica aveva pianificato più servizi di controllo nei parchi frequentati dagli studenti e nei pressi delle fermate degli autobus, al termine di un incontro al quale avevano partecipato anche il dirigente dell'ufficio scolastico dell'ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini e i componenti del Gruppo di coordinamento dei dirigenti scolastici.