Incontri sulla salute e il benessere a Santarcangelo, si parte dall'artrosi

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:41 - 12 Novembre 2019

Biblioteca Baldini di Santarcangelo.

Nasce il progetto "L'abecedario della salute": incontri a tema sul benessere e la salute.

Il progetto del Centro di Riabilitazione Fisiokinetica promuove incontri periodici a tema su vari argomenti di benessere e salute. L'abecedario della salute vuole essere un punto di riferimento su argomenti a tema salute di maggior interesse comune. Ad ogni evento parteciperanno professionisti esperti del tema prescelto che daranno utili consigli e saranno a disposizione nel rispondere alle domande delle persone presenti. A fine serata sarà poi rilasciato un depliant riassuntivo degli argomenti trattati nella serata.

Il primo appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 20:30 alla Biblioteca "Baldini" di Santarcangelo e avrà come titolo “Su due gambe: prendiamoci cura delle nostre gambe, dai disturbi circolatori ai traumi ed alla artrosi”.





Relatori e relazioni





Benvenuto ed apertura della serata (Corrado Ballarini – Fisioterapista – Responsabile centro “Fisiokinetica”)



L'importanza delle gambe nella nostra vita: le patologie principali, le terapie più efficaci ed alcuni consigli pratici per averne cura (Andrea Sarti – Fisioterapista/Osteopata Fisiokinetica)



Il piede: un elemento fondamentale per la nostra postura (Dott.ssa Reginella D'Appollonio – Fisioterapista e specialista in Fisiognatologa)



“I primi segnali di allarme: quando rivolgersi al medico di base. L'agopuntura nel trattamento delle lombosciatalgie” (Dott. Michele Lo Cascio – medico di base - specialista in agopuntura)



“Un nemico inesorabile: l'artrosi. Capiamo cos'è e come combatterla” (Dott. Diego Ghinelli – Specialista in ortopedia e traumatologia. Villa Maria di Rimini e Novello Malatesta di Cesena – già dirigente presso ospedale di stato Rsm)



“La diagnostica strumentale nei problemi circolatori dell'arto inferiore: dimostrazione dal vivo di un esame Eco-doppler” (Dott. Davide Lazzarini)



"La medicina integrata ed i presidi medici nelle problematiche venose ed artrosiche” (Dott. Paolo Novelli – Esperto in Fitoterapia)



“I cibi che vogliono bene alle nostre gambe: consigli per una sana alimentazione” (Annalisa Taccari – biologo nutrizionista)



Workshop





Dott. Davide Lazzarini: dimostrazioni pratiche di ecografie ed eco-doppler



Dottoressa Sara Mussoni: dimostrazioni pratiche di esercizi terapeutici



Dottoressa Reginella D'Appollonio: dimostrazioni pratiche di esami dell'appoggio del piede con Podoscopio