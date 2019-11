Rimini, le tessere gratuite per il trasporto scolastico saranno valide anche per il Metromare

Attualità

Rimini

| 13:01 - 12 Novembre 2019

La consegna delle tessere da parte dell'assessore Morolli.

Questa mattina (martedì 12 novembre) gli assessori del Comune di Rimini Roberta Frisoni e Mattia Morolli hanno consegnato le prime tessere per il trasporto pubblico gratuito per l'anno 2019/2020 agli alunni delle scuole elementari di via Pescara (Miramare) e di via Sobrero (Villaggio nuovo)



"La gratuità per l'utilizzo del trasporto pubblico per gli studenti dai 6 ai 10 anni - hanno spiegato gli assessori Morolli e Frisoni - ha lo scopo di promuovere nei bambini in età scolare una maggiore educazione alla mobilità attiva, autonoma e sostenibile. Nelle prossime settimane proseguirà la distribuzione nelle altre scuole del territorio".



La consegna delle tessere del trasporto gratuito rientra nelle iniziative del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e sono realizzate in collaborazione con la Provincia di Rimini, il Piano Strategico di Rimini, FIAB - Pedalando e Camminando, START Romagna e alcune scuole del territorio. La novità di quest'anno riguarda la possibilità di poter utilizzare le tessere anche per il trasporto su Metromare, il cui servizio sperimentale verrà attivato a partire dal 23 novembre.