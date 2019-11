Oltre 1000 download per l'app della Fiera di San Martino sviluppata da Control Room

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:27 - 12 Novembre 2019

Matteo Chichiarelli e Danilo Vienna di Control Room con il Prefetto Camporota, il presidente Bonaccini e il sindaco Parma.

Sono stati più di mille gli utenti che, in occasione della fiera di San Martino di Santarcangelo, hanno scaricato la app "La fiera in tasca", sviluppata da Control Room, nonostante un piccolo ritardo nella pubblicazione su Google Play Store, per contrattempi tecnici (la app era scaricabile anche dal sito). La app forniva notifiche in tempo reale in particolare sullo stato dei parcheggi, l'accesso per i bus turistici, la presenza di lavori in messa in sicurezza, come capitato in via Don Minzoni, dove un cornicione pericolante ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. "Tramite la rilevazione delle posizioni gps degli apparecchi, effettuata in maniera del tutto anonima e circostanziata alle aree fieristiche ed agli orari di apertura della manifestazione, abbiamo potuto avere indicazioni aggregate sulla concentrazione della folla su ogni specifica area e piazza", spiegano da Control Room. Con questo sistema sarà possibile, anche in futuro, "fornire un valido ausilio alla struttura di forze dell’ordine ed assistenza sanitaria, che potranno avere indicazioni ad esempio sul percorso migliore per raggiungere una situazione di pericolo o necessità"; inoltre, "gli stessi dati potrebbero essere utilizzati anche per sviluppare e migliorare la disposizione dei varchi di accesso, o ad esempio per adeguare in maniera efficace la posizione dei servizi e dei punti di presenza del personale sanitario". Gli sviluppatori della app sono già al lavoro per implementare nuove funzionalità in previsione di altri eventi. Control Room ringrazia l'amministrazione comunale di Santarcangelo, "per averci dato l’occasione di metterci alla prova con quella che è una delle manifestazioni più grandi e conosciute della provincia".