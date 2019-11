Per i due anni di avvocato di strada a Rimini torna la cena dei diritti

Eventi

Rimini

| 12:22 - 12 Novembre 2019

Due anni fa ha aperto lo sportello di Avvocato di Strada a Rimini. Sabato 30 novembre dalle ore 20.00 presso il centro GrottaRossa di Rimini (via della lontra n. 40) si festeggerà l’anniversario dell’inaugurazione, con la cena dei Diritti. Nel corso della serata, i volontari dell’associazione racconteranno dei casi affrontati in questo ultimo anno a tutela delle persone senza dimora. Ad ogni tavolo sarà infatti presente un volontario, il quale presenterà ai partecipanti la propria esperienza di volontariato e alcune vicende seguite dallo Sportello. Dall’ottenimento della residenza per le persone che vivono in strada al contrasto ai Decreti Sicurezza, passando per la battaglia contro i regolamenti anti-accattonaggio approvati da alcuni Comuni della provincia di Rimini. Il ricavato della cena sarà destinato a sostenere le attività di Avvocato di Strada sul territorio della provincia di Rimini, a favore delle persone senza dimora. La serata fa parte del Festival dei diritti diffusi, una rassegna di iniziative promosse da Avvocato di strada e dedicate alla diffusione della cultura dei diritti e al tema della difesa delle persone più fragili.



20 € adulti, 15 € per gli under 13. Prenotazioni obbligatorie ntro e non oltre il 28 novembre. I posti sono limitati. Chiusura iscrizioni a 70 persone.

Mail: eventiavvocatodistradarimini@gmail.com