Rinnovata la convenzione con l'istituto Maestre Pie di Coriano per integrare l'offerta formativa

Attualità

Coriano

| 11:10 - 12 Novembre 2019

Le Maestre pie in compagnia della sindaca di Coriano (a sx) e l'assessora Anna Pazzaglia (dx).

La giunta comunale di Coriano ha approvato la convenzione con l'istituto Maestre pie dell'Addolorata per migliorare e qualificare l'offerta formativa presente sul territorio.

Proprio lunedì la sindaca Domenica Spinelli e l’assessora all’ambiente Anna Pazzaglia si sono recate presso l’istituto per un saluto a tutte le 16 consorelle che vivono a Coriano e hanno colto l’occasione per far loro dono delle borracce che l’ente ha donato ad alunni ed insegnanti del territorio. Anna Pazzaglia (assessora all’ambiente) : “Tutti siamo chiamati a rispettare l’ambiente in cui viviamo, come dice anche Papa Francesco 'La sfida ambientale ci riguarda e ci tocca tutti'".



Già per l'anno scolastico 2018-2019 l'amministrazione Spinelli aveva riattivato la convenzione proprio al fine di valorizzare, migliorare ed integrare tutte le proposte formative presenti sul territorio, garantendo il coordinamento tra scuole pubbliche e scuole parificate e, conseguentemente parità di accesso, consentendo così alle famiglie di scegliere in modo trasparente e nel rispetto dei valori individualmente perseguiti, il percorso educativo per i propri figli.



Come per il precedente anno scolastico anche in questa occasione è stato riconosciuto un contributo economico di 1500 euro a sostegno dell'attività pedagogica svolta dall'Istituto oltre ad un piccolo pacchetto di uscite didattiche pari a 4 da realizzare nel corso del corrente anno scolastico.



Beatrice Boschetti (assessora ai servizi socio-educativi): "L'amministrazione è orgogliosa di avere sul proprio territorio questa realtà scolastica parificata che consente di diversificare le opportunità educative e pedagogiche a vantaggio delle famiglie, che sono così libere di scelte il percorso pedagogico-educativo per i propri figli. E' sicuramente una risorsa che va valorizzata ed integrata con le scuole pubbliche presenti al fine di favorire scambi costruttivi di esperienze".



L'istituto è nato nel 1931 ed è una delle prime istituzioni scolastiche private presenti sul territorio. E' titolare di una scuola dell'infanzia parificata ed ospita oltre 50 bimbi per la maggior parte residenti nel territorio del Comune di Coriano.