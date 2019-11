Lo Shotokan Karate Club Santarcangelo vince il Trofeo della Romagna

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:03 - 12 Novembre 2019

La bella foto di gruppo del Karate club Santarcangelo di Romagna.

Lo Shokatan karate club di Santarcangelo ha fatto incetta di premi al alla decima edizione del trofeo della Romagna Uisp, settore KST(Karate Shotokan Tradizionale), che si è svolta sabato 9 novembre al palazzetto di Santarcangelo con la partecipazione di 12 associazioni provenienti da tutta la regione (Imola, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna) formate da oltre 150 atleti, dai bambini di 6 anni fino agli adulti di 50, da cintura bianca a nera.

Una manifestazione pensata per essere una festa dello sport e un’occasione per stare insieme condividendo valori, educazione e cultura del Karate tradizionale. Il Trofeo di consisteva nell’ esecuzione di un esercizio denominato Kata (Forma).



L’ Asd Shotokan Karate Club Santarcangelo, organizzatrice dell’evento, ha partecipato con 22 atleti ottenendo i seguenti podi:

1° classificati: Filippo Venturini, Vittoria Cartelli, Vittoria Crosara , Ronny Budellini, Pietro Cantoni, Manila Baldini, Giacomo Casagrande, Gianmarco Torroni, Enrico Capanni.

2° classificati: Filippo Bertozzi, Milena Carlini, Bologna Aleksandr

3° classificati: Alice Albanese



Con questi risultati la scuola santarcangiolese ha vinto il Trofeo della Romagna classificandosi prima fra le associazioni presenti. Si ringraziano gli sponsor Banca Mediolanum e Battistini Casa Vinicola che hanno contribuito e sostenuto il nostro progetto di festa dello sport inteso come momento di aggregazione.