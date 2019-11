Tranciano un tubo dell'acquedotto e la fibra ottica, disservizi lungo tutta via Circonvallazione Occidentale

Attualità

Rimini

| 09:54 - 12 Novembre 2019

Foto da Google street view.

Disservizi alla sede riminese dell’ufficio esenzioni e scelta o revoca del medico. La colpa è dei lavori in via Circonvallazione Occidentale per la riqualificazione di castel Sismondo, che prima hanno causato una perdita d'acqua a partire dal primo pomeriggio di lunedì dovuta al danneggiamento di una condotta dell’acquedotto, poi alla constatazione che il danno da perforazione del manto stradale aveva tranciato anche le fibre ottiche. Il tutto perché i sottoservizi si trovavano a una profondità diversa da quella rilevata nei lavori precedenti. Per questo i servizi cup (prenotazioni), cassa, scelta revoca medica e le altre pratiche ammininistrative che si effettuano nella sede Ausl al civico 57 sono sospesi fino al ripristino dei servizi. L’azienda sanitaria invita l'utenza a recarsi presso gli altri sportelli Cup del territorio, o ad utilizzare il servizio Cuptel o Farmacup.