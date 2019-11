Occhio alla truffa delle mail: "Hai vinto alla lotteria". Non cliccate e cancellate il messaggio

Attualità

Rimini

| 08:58 - 12 Novembre 2019

Truffa email.

Sta girando nel riminese un'e-mail truffa con l'avviso di una fantastica vincita alla lotteria, anche se non avete mai acquistato il biglietto. La vittoria annunciata è pari a ben 4 milioni di euro, non proprio bruscolini, con data del ritiro del premio in scadenza, per cui è necessario muoversi subito. Naturalmente, non c'è alcuna vincita.



Non cascateci: ecco l'avviso, errori compresi!



Ecco la mail ricevuta da alcuni nostri lettori



"(LA NOSTRA ULTIMA NOTIFICA PRIMA CHE IL PREMIO VIENE ANNULLATO) Siamo soddisfatti di informare il destinatario di questa comunicazione, riguardante la pubblicazione dei risultati di estrazione tanto attesi per il nostro programma promozionale internazionale Lotteries tenutosi su 22-12-2018/2019. I risultati sono stati divulgati su 11-11-2019. Il programma mira a promuovere e incoraggiare la partecipazione internazionale alla Loteria Nacional Loteria.



Filantropo, organizzazioni umanitarie e con l'aiuto di camere di commercio e industriali dell'alta Commissione delle regioni spagnole. Utilizzando una selezione casuale sistema di posta elettronica BALLOT sistema. La calcolatrice (COMPUTER BALLOT SYSTEM) ha raffinato il tuo indirizzo allegato con il tuo nome, sei un vincitore della prima categoria con il numero vincente (03347), disegnato il sabato 22 dicembre 2018.

Importo vinto €4.000.000,00 Per vedere il vincitore.



Per vedere le tue vincite, vai a https://www.elgordo.com/results/elgordo-results.asp?y=2018 fare clic su (risultati). Quindi trovare e fare clic su El Gordo tenere il sabato, 22. 2018/2019 DEZEMBER, Réf N :ES/0938/WTTA/19, il payout sarà assicurato per l'intero valore al fine di evitare situazioni inaspettate. Il certificato di assicurazione deve essere presentato dal vostro agente ai nostri forieri prima che la raccolta di fondi sia sbloccato dalla Banca nazionale di Spagna per il trasferimento al vostro credito a seguito dei controlli per la corrispondenza dei premi o con il vostro nome in combinazione con il sicurezza Réf N º:

ES/0938/WTTA/19 il termine per la rivendicazione dei premi vinti è 05/12/2019.



In caso di richieste di ritiro effettuate in ritardo, il fascicolo può essere riaperto dopo il pagamento di una penalità. Le vincite non reclamate saranno restituite al Ministero dell'economia spagnolo. Si prega di notare che il 5% del suddetto importo deve essere corrisposto a CAIXA ABOGADOS S.A. ESPAGNA dopo la riscossione del premio. Per evitare ritardi e complicazioni inutili, si prega di notare che è essenziale fare riferimento al codice di sicurezza assegnato a voi e il numero di coupon nelle comunicazioni con il vostro agente di reclamo autorizzato. A tal fine tutta la corrispondenza deve essere indirizzata al suo agente legale autorizzato e registrato di CAIXA ABOGADOS S.A. ESPAGNA. Al fine di attivare la procedura di pagamento, si desidera contattarci il più presto possibile con il vostro agente di reclamo signora. ANA LOPEZ, Responsabile affari esteri di CAIXA ABOGADOS S.A. Madrid-Spagna, telefono: 0034 634 169 441, fax: 00-34 910-612-938, email:caixaabogadosygestoria@gmail.com Per tutti i controlli necessari prima del trasferimento delle vincite possono essere effettuate. Compila il FORM e invialo via E-MAIL o FAX: numero 0034 910-612-938 CAIXA ABOGADOS S.A.Madrid-Spagna, allegando la fotocopia del documento di identità, Dr. Leo Fernandez Sanchez".