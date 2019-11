Assolto dall'accusa di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, assolto l'allenatore Ivano Bonetti

Cronaca

Rimini

| 07:50 - 12 Novembre 2019

Ivano Bonetti in campo.

È bastato il risarcimento economico per archiviare i reati di oltraggio e minacce a pubblico ufficiale per cui Ivano Bonetti, allenatore di calcio, è finito in tribunale. Il proscioglimento, come riporta la stampa locale, è arrivato nella mattina di lunedì. L'antefatto era il pagamento di una sanzione per divieto di sosta fuori dal campo da calcio di Misano Adriatico (allena le giovanili), a cui Bonetti avrebbe allegato alcuni commenti indirizzati agli agenti della locale polizia municipale, quelli che poi hanno fatto scattare la denuncia, non per querela, e questo ha attenuato la sua posizione di fronte al giudice.