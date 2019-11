Calcio giovanile, Rimini: pareggi per Berretti, Under 17 e Under 16

Sport

Rimini

| 19:56 - 11 Novembre 2019

Under 14 e Under 13 al "Tardini", ospiti del Parma, per assistere a Parma-Roma.



Campionato Berretti

Rimini-Reggio Audace 1-1

RIMINI: Bascucci, Santarini, Ceccarelli, Manfroni, Crescentini, Ulloa (15' st Tonini), Semprini (35' st Giovannini), Angelini (15' st Caldari), Canini (25' st Antonioli), Montebelli (25' st Benvenuti), Pecci. A disp.: Cattani, Sardagna, Di Fino, Brolli. All.: Cinquetti.

Punto positivo per la Berretti di mister Giordano Cinquetti che sabato, al "Romeo Neri", ha impattato 1-1 contro l'ostica Reggiana. La gara, anche se non troppo generosa dal punto di vista delle occasioni da rete, è stata combattuta e ben giocata da entrambe le formazioni. Il Rimini ha disputato una buona prestazione passando in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Canini poi, dopo il pareggio emiliano, due grandi opportunità per parte. Prima i biancorossi hanno sfiorato il 2-1 con un gran colpo di testa di Antonioli sul quale il portiere si è superato, poi una conclusione dei granata ha scheggiato la traversa della porta difesa da Bascucci.



Campionato Under 17

Rimini-Ravenna 2-2

RIMINI: Mancini, Pavani, Semprini (35' pt De Cotis), Aprea, Bartolucci (10' st Tiraferri), Sardaro, Accursi, Guidi (25' st Bastianelli), Travagliati, Venerandi (25' st Bottini), Mengucci. A disp.: Zammarchi, Fabbri, Lazzarini. All.: Vanni.

E' finito con pareggio tutto sommato giusto il derby che l'Under 17 di mister Lele Vanni ieri, sul rettangolo verde di Gatteo, ha disputato con il Ravenna. Giallorossi in vantaggio a metà della prima frazione, pronta la reazione dei riminesi in gol sul finire del tempo grazie a Venerandi abile, al termine di una bella azione di Pavani sulla destra, a capitalizzare al meglio un batti e ribatti in area. Nella ripresa i biancorossi si sono spinti in avanti alla ricerca del vantaggio ma, sugli sviluppi di una ripartenza, hanno incassato il 2-1. Poi ci ha pensato De Cotis, appostato sul secondo palo, a finalizzare un traversone superando il portiere con una conclusione di prima intenzione. Sul finale del match le due squadre hanno avuto un'occasione per parte ma il risultato non è più cambiato.



Campionato Under 16

Rimini-Imolese 2-2

RIMINI: Tuppolano, Dorsi, Bracci, Rushani, Bianchi (1' st Zaghini), Casadei, Argenziano (1' st Sebastiani), Pontellini (20' st Fabbri L.), Barbatosta, Fabbri F., Giunchi (20' st Capi). A disp.: Piscaglia, Bedetti, Tommasini, Del Monaco, Pozzi. All.: Bonesso.

Appuntamento con la vittoria ancora una volta rimandato per l'Under 16 di mister Loris Bonesso che ieri, al "Romeo Neri", ha pareggiato con l'Imolese al termine di una gara piacevole e combattuta. I biancorossi anche in questa occasione hanno disputato una prova positiva, l'unico rammarico è l'essere passati due volte in vantaggio e non avere finalizzato le occasioni che avrebbero messo una seria ipoteca sull'incontro. Rimini avanti con un rigore trasformato da Filippo Fabbri, poco dopo i rossoblù hanno trovato il pareggio con il quale si è chiusa la prima frazione. A metà della ripresa i biancorossi hanno messo nuovamente la freccia, sugli sviluppi di una ripartenza, con una bella conclusione di Barbatosta prima del gol ospite, quello del definitivo 2-2.



Campionato Under 15

Rimini-Ravenna 1-0

RIMINI: Porcellini, Gabriele, Cicconetti, Gianfrini, Lilla, Nastase, Alvisi, Faeti, Gerboni (18' st Lonardo), Pasos, Zangoli (25' st Morelli). A disp: De Michele, Proverbio, Caverzan, Di Pollina, Pompili, Michelucci, Zamagni. All.: D'Agostino.

Prova convincente e finalmente vincente per l'Under 15 di mister Matteo D'Agostino che ieri, sul campo di Gatteo, si è aggiudicata meritatamente il derby con il Ravanna. La prima frazione si è conclusa a reti bianche, nonostante le due buone occasioni capitate sui piedi di Zangoli e Pasos non concretizzatesi. Stessa musica nella ripresa ma questa volta gli sforzi del Rimini sono stati premiati al 15' quando, in seguito a un corner, Alvisi ha lasciato partire una grande conclusione dalla distanza che si è infilata nell'angolino basso. Dopodiché, nonostante i giallorossi abbiamo provato a spingere alla ricerca del pareggio, la difesa di casa ha retto bene sino al fischio finale.



Campionato Under 14

Parma-Rimini 5-2

RIMINI: Cerretani, Brisku (10' st Hassler), Zighetti, Imola, Urcioli, Tamburini, Mini (10' st Cesarini), Gabellini (20' st Paganini), Capicchioni (20' st Volonghi), Rubino (25' st Cecchi), Giometti (25' st Giacomini). A disp.: Jashari, Bacchiocchi. All.: Magi.

Nulla da fare, nonostante una prestazione comunque volenterosa, per l'Under 14 di mister Lorenzo Magi ieri caduta nella tana della corazzata Parma. Specie nella prima frazione i biancorossi se la sono giocata rispondendo colpo su colpo agli avversari, finendo col cedere alla distanza nella ripresa. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, Capicchioni ha siglato il pareggio anticipando il portiere e depositando nel sacco. Il Rimini ha avuto altre opportunità interessanti per passare ma la difesa gialloblù ha retto. Nella ripresa il Parma si è portato sul 3-1 poi i biancorossi hanno avuto una occasionissima con Giometti che, dopo aver saltato l'estremo difensore, ha sfiorato il palo. Il Parma ha realizzato altri due gol su calcio d'angolo, poi Hassler dal dischetto ha trasformato un penalty concesso per fallo su Paganini.



Campionato Under 13

Parma-Rimini 4-1 (1-1, 3-1, 2-0 – shootout 24-13)

RIMINI pt: Di Ghionno, D'Adamo, Carlini, Alessi, Brisku, Brolli, Urbinati, Romualdi, Padroni. All.: Finotti.

RIMINI st: Gianfanti, Graziano, Cecchetti, Imola, Lepri, Bernardi, Diarrasouba, Zanieri, Para. All.: Finotti.

RIMINI tt: Di Ghionno (10' Gianfanti), De Gaetano, Carlini (10' Imola), Alessi (10' Lepri), Brisku (10' Bernardi), Brolli (10' Diarrasouba), Urbinati (10' Zanieri), Romualdi (10' Para), Shei. All.: Finotti.

Sconfitta a testa alta per l'Under 13 di mister Massimo Finotti, ieri superata dal forte Parma al termine di una prestazione ben giocata. Primo tempo equlibrato con il Rimini a segno grazie a una rete di Brolli. Nella ripresa i biancorossi sono partiti meglio e si sono portati in vantaggio con Diarrasouba. Poi, dopo aver fallito più volte la possibilità del raddoppio, un black out negli ultimi 5' ha consegnato la frazione ai ducali. Nel terzo e ultimo mini-tempo il Rimini ha fatto meglio degli avversari che, in virtù di un maggiore cinismo, sono andati in rete due volte.

Al termine dei rispettivi impegni le formazioni Under 14 e Under 13 sono state allo stadio "Tardini", ospiti del Parma, per assistere all'incontro del campionato di Serie A tra i gialloblù e la Roma. Per i baby biancorossi, e tutto lo staff, una giornata da ricordare.