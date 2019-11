Ecco calendario della Polizia di Stato 2020, dedicato agli agenti uccisi a Trieste

Attualità

11 Novembre 2019

Uno degli scatti del calendario 2020.

Dodici scatti del 10 volte vincitore del World press photo Paolo Pellegrin per raccontare la polizia di tutti i giorni, quella che, come dice Franco Gabrielli, "è al servizio delle nostre comunità con passione e impegno". E' il calendario 2020 della Polizia, presentato oggi a Roma alla Galleria nazionale d'arte moderna con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il presidente dell'Unicef Francesco Samengo.



Il calendario è dedicato a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi nella sparatoria avvenuta nella questura di Trieste lo scorso 4 ottobre. Colleghi che "ci hanno lasciato in maniera tragica - sottolinea Gabrielli - ma anche con quel video registrato durante un servizio in piena notte che racconta la nostra voglia di essere sempre al servizio della gente". Ed è proprio questo "esserci sempre", aggiunge il capo della Polizia, ad essere il tratto distintivo del Corpo, "sapendo che possiamo sbagliare e che a volte non riusciamo ad assolvere ai compiti che ci siamo dati, ma sapendo anche che tutto quello che facciamo lo facciamo con impegno e passione".

Anche quest'anno il ricavato della vendita del calendario andrà all'Unicef, con la quale il Dipartimento ha una partnership ormai ventennale, per sostenere il progetto connesso alla celebrazioni del trentesimo anniversario della convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "In questi tre decenni la vita dei bambini è profondamente cambiata - sottolinea Samengo - si sono ridotte di oltre il 50% le morti dei bimbi sotto i 5 anni, la percentuale dei bambini denutriti quasi dimezzata e 2,6 miliardi di persone in più hanno oggi acqua potabile pulita. Ma sono ancora molte le sfide davanti a noi e con la Polizia sono certo che riusciremo a salvare e proteggere tanti altri bambini nel mondo". Una parte del ricavato delle vendite - il Calendario potrà essere acquistato anche online sul sito dell'Unicef o al museo dell'auto della Polizia in via dell'Arcadia a Roma - sarà inoltre destinato al Fondo di assistenza per il personale della Polizia, per finanziare il piano 'Marco Valerio' rivolto ai figli dei dipendenti ed ex dipendenti affetti da gravi patologie croniche.