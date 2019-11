Elezioni regionali, nella lista ‘pro Bonaccini’ i sindaci di San Leo e Talamello ‘a loro insaputa’

Attualità

Rimini

| 17:59 - 11 Novembre 2019

Stefano Bonaccini.

Duecentosei sindaci dell'Emilia-Romagna avevano firmato un appello per sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini alle prossime Regionali di gennaio 2020. Ma pare che due sindaci siano stati inseriti nell’elenco “a loro insaputa”. Si tratta di Pasquale Novelli, sindaco di Talamello e di Leonardo Bindi, primo cittadino di San Leo. Il documento era stato siglato, tra gli altri, dai primi cittadini dei capoluoghi governati dal centrosinistra (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini, Cesena) e dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Nell'elenco compaiono anche 24 primi cittadini 'civici'. "Riteniamo che l'Emilia-Romagna meriti un presidente solido e competente, in grado di rappresentarla e governarla per il ruolo che essa ha e che dovrà avere qui nel territorio, nel Paese e nell'Unione europea", si legge nell'appello.



Tuttavia Bindi si dice “liberale con formazione di centrodestra mi trovo decisamente più vicino alle posizioni di Lucia Borgonzoni. Mentre Novelli afferma di non stare "né dall'una nè dall'altra parte", ma chiede di essere rimosso dalla lista.



SUI FATTI L’INTERVENTO DEL SEGRETARIO FILIPPO SACCHETTI



Il segretario provinciale PD Filippo Sacchetti però non le manda a dire a chi sta commentando l’accaduto, ipotizzando un tempismo studiato ad hoc per rendere pubblica la polemica.

“Oramai nelle campagne elettorali non mi stupisco più di niente – afferma Sacchetti - a maggior ragione di polemiche stucchevoli come questa dalle coincidenze quantomeno particolari: arriva infatti a ben 41 giorni di distanza da quel martedì 1° ottobre in cui venne presentato il manifesto dei sindaci a sostegno del governatore uscente nonché candidato governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. E soprattutto a poche ore dalla visita di Matteo Salvini in compagnia della candidata della Lega Lucia Bergonzoni.

Una casualità? E’ successo qualcosa nel frattempo, visto che in oltre un mese non si era fatta parola sulla questione? Ripeto, non mi stupisco più di niente, tantomeno di polemiche quasi quotidiane con cui dovremo convivere per i prossimi due mesi”.