Basket D, Angels a valanga sul Fermignano: 102-30

Santarcangelo di Romagna

| 17:42 - 11 Novembre 2019

La squadra degli Angels.

Sabato sera al Pala Sgr gli Angels hanno travolto Fermignano per 102-30. La partenza è subito forte e dopo 5 minuti il punteggio era 14 a 5 ma i ragazzi di coach Badioli hanno continuato a martellare gli ospiti finendo il quarto sul 31 a 8. Fermignano, senza Santi, perde anche Nardini e gli Angels dilagano 50 a 16 all’intervallo.

Anche la zona proposta da coach Falcone non ha alcun effetto, infatti Chiari (15 punti) e Sacchetti (19 punti) sono letali dall’arco. Per quanto riguarda la difesa gialloblu è super efficace con un Delvecchio da 16 rimbalzi difensivi e 10 palloni recuperati oltre a 18 punti realizzati che incorniciano una partita da tripla doppia.

Prossimo match domenica 17 novembre ore 18.00 sul difficile campo di Urbania seconda a soli due punti dai nostri ragazzi.



Il tabellino

Santarcangelo: Frigoli 10, Gamberini 11, Mazza, Chiari 15, Mussoni 5, Sacchetti 19, Vandi 10, Guziur 10, Mussoni 4, Tamburini, Delvecchio 18. All. Badioli

MBA: Vona, Nardini 2, Dorighi 1, Dziho 7, Musaj 2, Facenda 7, Sperandio, Rossi 3, Giampaoli 6, Vignaroli 2. All. Falcone

PARZIALI: 31-8, 50-16, 78-26