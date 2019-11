Calcio giovanile, la Juniores torna alla vittoria rifilando una cinquina all'Urbino: 5-1

Sport

11 Novembre 2019

JUNIORES

Gabicce Gradara – Urbino 5-1

Torna alla vittoria la squadra Juniores e lo fa rifilando sul terreno amico una sonora cinquina all’Urbino. Eppure la partita era iniziata sotto una cattiva stella: al 4' ospiti in vantaggio con un bolide da 25 metri. Immediata la reazione dei padroni di casa che al 13 pareggiano con Granci su cross di Magi e al 23’ realizzano il 2-1 con Magi dal dischetto (trattenuta su Ferretti). La ripersa è un monologo rossoblu. Al 26’ il tris con Della Chiara dop una bella combinazione in area Carburi-Magi. Al 37’ poker di De Mattei, al 42’ la cinquina di Della Chiara che sfrutta nel migliore dei modi un traversone di Baldini. Prossimo turno domenica alle ore 15,30 in trasferta contro il Moie Vallesina.

GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Tardini, Pennacchini, Uguccioni (5’ st. De Mattei), Oliva, Silvagni, Granci (5’ st. Innocentini), Della Chiara, Carburi (40’ st. Baldini), Ferretti (18’ st. Abbati), Magi Andrea (35’ st. Grassi). A disp. Alessandrini, Fulvi, Pioggia, Kopliku. All. Bartolini.



ALLIEVI

Gabicce Gradara-New Academy 0-13

Troppo forte per il Gabicce Gradara la New Academy, capolista ancora a punteggio pieno dopo otto partite di campionato e lanciata verso la fase regionale che inizierà a metà dicembre. Già dopo 15 minuti di gioco il passivo si è fatto pesante (0-4). Il primo tempo si è poi chiuso sul 7-0 per gli ospiti che nella ripresa hanno continuato a macinare gioco arrivando allo 0-13 finale. Prossima partita domenica 17 novembre alle ore 14.30 a Osteria Nuova contro la locale formazione del Montelabbate.

GABICCE GRADARA: Francolini, Della Costanza, Roiu, Ferrario, Magi Alberto, Del Bianco, Cecchini, Magi Andrea, Gaddoni, Simoncelli Elia, Galli. Nella ripresa sono entrati: Simoncelli Riccardo, Panariello, Shehu, Gabellini, Giannone, Ubalducci. All. Magi



GIOVANISSIMI

New Academy - Gabicce Gradara 2-0



Con un gol per tempo la capolista New Academy batte il Gabicce Gradara che ha disputato comunque una buona prova tenendo testa ai forti avversari e sfiorando in diverse circostanze il gol. La squadra locale si rende pericolosa al 4' con Arpaia (alto sulla traversa) e al 7’ su punizione di Sulejmani ma Nobile con un grande intervento neutralizza. Al 9' il Gabicce Gradara si fa vedere con due conclusioni in rapida successione di Morini e Gaggi che Messina respinge. Dopo quattro minuti e nuova occasione per i gli ospiti con Sarli che dalla distanza conclude in porta debolmente.

Al 20' primo gol della New Academy. La punta Sulejmani dall'altezza della bandierina dell'angolo riesce a mettere la palla al centro area dove trova pronto Arpaia che nonostante la pressione di due difensori insacca. Il Gabicce Gradara cerca subito il pareggio con un tiro da fuori area di Gaggi che Messina blocca e al 27’ è pericoloso in area con Bergamini il cui tiro è parato ancora una volta Messina.

Al 32' il New Academy con Sulejmani da fuori area colpisce il palo, sulla respinta Arpaia calcia a colpo sicuro, ma Nobile si fa trovare pronto. Al 33' Nobile si rende protagonista di un'altra prodezza respingendo in angolo un colpo di testa ravvicinato di Rapa.

Nella ripresa al 48' gli ospiti sono pericolosi con Morini (tiro parato in due tempi). Al 59' la New Academy trova il raddoppio con Sulejmani che sfrutta un cross dalla trequarti di Pedinelli. Il centravanti cerca la doppietta al 65' ma gli viene negata da Borselli, subentrato a Nobile. Al 68' Andreani impegna Messina su punizione. Nel finale gli ospiti si rendono di nuovo pericolosi con Gambini che in azione solitaria si porta in area di rigore avversaria e fa partire un diagonale che finisce fuori dallo specchio della porta.

Prossimo incontro in casa domenica 17 novembre alle ore 10:30 contro il Nuovo Montelabbate.



GABICCE GRADARA : Nobile ( 17 st. Borselli), Moutatahhir, Della Chiara (17 st. Andreani), Semprini, Morini, Finotti,( 1 st. Franca) Gambini, Bergamini ( 17 st. Mancini), Gaggi ( 23 st. Bastianelli), Sarli ( 1 st. Bacchini), Petese ( 23 st. Roberti ). All. Campanelli