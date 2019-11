Rimini, ok dalla Commissione consiliare alla realizzazione del ‘Parco della Contemplazione’

Attualità

Rimini

| 16:26 - 11 Novembre 2019

Rederdering del Parco della Contemplazione.

Compie un ulteriore passo avanti la realizzazione del ‘Parco della contemplazione’, il luogo dedicato al raccoglimento e alla preghiera che su iniziativa dell’associazione Papa Giovanni XXIII sarà realizzato nel 50esimo anniversario della fondazione dell’associazione riminese vicino alla sede di Sant'Aquilina, sulle prime colline riminesi, attraverso un accordo di pianificazione.



Dopo il voto positivo di marzo del Consiglio comunale, l’adozione dell’atto urbanistico necessario, una variante al RUE, era stato sottoposto Enti coinvolti in materia ambientale. L'unica osservazione pervenuta è stata recepita e,comportando una modifica degli elaborati già approvati, è stata sottoposta questa mattina alla terza Commissione consiliare permanente, dove è stata approvata senza voti contrari.



Come noto l’intervento prevede la risistemazione dell’area verde attraverso una nuova piantumazione di ulivi e di altre essenze autoctone e la realizzazione di un percorso pedonale che collegherà ad manufatto di dimensioni limitate pensato per un suo armonioso inserimento nella collina, circondato dagli ulivi e non facilmente visibile da lontano.