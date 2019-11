‘Valmarecchia magica’, le nostre colline e valli in onda su Rai 3 per Geo & Geo

Attualità

| 16:07 - 11 Novembre 2019

Un frame del video.

"Valmarecchia magica" è il titolo del documentario dedicato al territorio romagnolo che mercoledì è andato in onda all'interno della trasmissione di Rai 3 Geo&Geo (Visibile su RAY PLAY cliccando QUI).

"Valmarecchia magica" è stato realizzato dal regista Luigi Rossini che, nella sua carriera, vanta collaborazioni illustri con Tonino Guerra e Pupi Avati. Ha realizzato diversi programmi televisivi come autore e produttore per la Rai. E' consulente di Cinecittà Holding.





"La Valmarecchia è la valle segnata dal corso del Marecchia" - si legge nella presentazione del documentario - "che caratterizza un paesaggio attraente e armonico nei suoi contrasti tipici di questa parte della Romagna. E’ primavera e le verdi colline e campagne ben coltivate si alternano, infatti, a inattesi speroni di roccia calcare, punti dai quali si può godere di uno straordinario paesaggio, sia verso il mare di Rimini che verso i monti delle marche e della toscana. Seguendo il corso del fiume scopriremo i borghi medioevali come Pennabilli, San Leo e Santarcangelo di Romagna che hanno animato la storia e la cultura del luogo, incontreremo persone come Silvestro appassionato di funghi, Domenico e il suo orto dei frutti dimenticati, Ronci che macina la farina con il suo mulino ad acqua, Matteo che fa il pane come una volta, Cioli e le sue preziose ceramiche, il signor Marchi con le sua stamperia e il mangano del 1600. Sono abitanti della valle che incarnano le tradizioni e le arti del territorio detentrici di saperi e sapori legati alla ricca cultura rurale che fonda i suoi aromi in un territorio ancora incontaminato."





CHI E' LUIGI ROSSINI – REGISTA





Laureato in Storia del Cinema e Scienze della comunicazione presso l'Universita’ degli Studi di Bologna, all’indirizzo di studi in DAMS Spettacolo. Appena laureato, presso la stessa facoltà, inizia la sua attività di insegnamento di Tecniche del linguaggio audiovisivo,

Nel 1999, dopo aver eserdito con il Maestro Tonino Guerra, costituisce la casa di produzione cinematografica COMETA FILM con la quale realizza come autore e produttore, programmi televisivi per i canali RAITRE per Rai Educational, Alle Falde del Kilimangiaro, Geo&Geo.

Collabora con DueAFilm di Antonio e Pupi Avati per l'organizzazione dei film “Il cuore altrove”, “La rivincita di Natale”, “Il papa’ di Giovanna”, “Il figlio piu’ piccolo”, "Il Signor diavolo"..

Come consulente di CINECITTA’ HOLDING ha realizzato il progetto di Film Commission per la Regione Lazio, dirigendo la fase di start up (LAZIO FILM COMMISSION). Come Direttore della Lazio Film Commission si fa promotore e realizza accordi con le piu’ importanti Film Commission Europee quali: la Regione Ile de France, la Regione di Brandeburgo, la Regione di Madrid. In sinergia con loro crea succesivamente la rete C.R.C. (Capital Regions for Cinema).