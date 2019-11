Un paese sotto l'albero addobbato, Santa’Agata Feltria pronto a trasformarsi nel paese di Natale

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 15:42 - 11 Novembre 2019

Il Natale a Sant'Agata Feltria.

Sant’Agata Feltria si prepara a diventare il paese di Natale: per l’occasione ogni bambino, ogni famiglia, ogni persona potrà donare la propria pallina per decorare l'Albero di Natale che verrà allestito nella Piazza Garibaldi a Sant'Agata Feltria in occasione del Paese del Natale.

Un bellissimo gesto di unione e partecipazione per entrare nello spirito del Natale e vivere insieme

uno dei momenti più importati dell'anno per il paesino dell'alta Valmarecchia.



Sabato 23 novembre si accenderà l'Albero di Natale è sarà un momento magico per tutti, non solo per i bambini.

Un bel modo per stare e vivere insieme condividendo uno dei momenti più importanti nella tradizione storica e religiosa.



Sant'Agata Feltria dal 24 novembre e per tutte le domeniche fino al 15 dicembre, accoglierà migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia alla scoperta dei mercatini del Natale di Sant'Agata Feltria.