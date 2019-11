Basket giovanile, il Bellaria Under 15 sbanca San Marino 39-49

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:30 - 11 Novembre 2019

Una fase di gioco del Bellaria Basket.

UNDER 18







Bellaria – Pol. Cesenatico 2000 41-44



Al termine di un match combattuto sorride l'Under 18 di Cesenatico. Nei primi due quarti – vinti dai padroni di casa - la partita è in equilibrio, dopo l'intervallo lo strappo decisivocon Cesenatico – sette giocatori a referto - che allunga in modo imperioso mentre la squadra di Ricciotti segna appena tre punti (3-14). Un altro buon quarto parziale (14-10) non basta per recuperare il gap. Bene Souihi, Donati e Maggioli, tutti e tre in doppia cifra e i migliori marcatori del match. Prossimo impegno lunedì 18 a Misano alle 20,50 contro i Misano Pirates.



Il tabellino



BELLARIA: Donati 10, Gorini 2, Zonzini 2, Souihi 17, Maggioli 10. All. Ricciotti.



POL. CESENATICO 2000: Cicognani 7, Zenobi 4, Venturi 4, Buzzi 7, Farabegoli 8, Merloni 6, Di Giorgio, Bazzocchi, Tesei 8, Pizzuno.



PARZIALI: 9-7, 23-19, 26-33







Under 15



Titans – Bellaria 39-49



Bel colpo per la Under 15 del Bellaria sul parquet dei Titans di San Marino. La squadra di Ricciotti ha preso da subito in mano il match anche se i Titans sono rimasti aggrappati al match all’intervallo (16-21). Buona la reazione dei ragazzi di Paccagnella nel terzo, con l’attacco che trova più fluidità e con la partita che a dieci minuti dalla fine è estremamente equilibrata (33-35). Niente da fare però nel quarto periodo, con i Titans che non riescono a essere efficaci e con gli ospiti che scappano definitivamente via fino al 39-49 conclusivo con i canestri della terribile coppia Lumini-Bussi (36 punti complessivamente). Prossimo match lunedì 18 al PalaTenda alle 17,45 contro il Basket Santarcangelo.







Il tabellino



BELLARIA: Lumini 17, Bussi 19, Polanco 5, Ricciotti 4, Raschi 2, Parini. All. Ricciotti



TITANS: Giannini 6, Lettoli 9, Dellabiancia, Renzini, Bollini 4, Littera 4, Michelotti 2, Giovagnoli, Marcattili 4, Ghiotti 6, Tamagnini, Broccoli 4. All.:Paccagnella.



PARZIALI: 4-5, 16-21, 33-35







Nella foto: il Bellaria Under 18 in azione