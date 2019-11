Volley C maschile, per Bellaria ko senza attenuanti a San Giovanni in Marignano: 3-0

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:06 - 11 Novembre 2019

La squadra del Bellaria.







Brutta sconfitta per il Bellaria a San Giovanni in Marignano: i ragazzi di coach Botteghi non entrano praticamente mai in partita e perdono nettamente tutti i parziali: 3-0

Seconda sconfitta consecutiva e rispetto alla partita di sette giorni prima questa volta il Bellaria non riesce ad opporre resistenza ai marignanesi.

Molto preoccupante per i biancoazzurri un atteggiamento fin troppo remissivo come sottolineato dalle parole dell’allenatore riminese: Essere altalenanti lo posso mettere in conto, alla fine la rosa è molto giovane, chi va in campo ha poca esperienza in categoria e ci può stare. Quello che si è visto sabato a San Giovanni, invece, mi fa incavolare come una iena. Approccio morbidissimo, molti errori tecnici, rinunciatari in difesa. Evidentemente quello che stiamo dando e facendo in palestra non è sufficiente. Ma non morirò senza provarci a ribaltare questa situazione ed è il momento che anche i giocatori ne prendano coscienza”.

Coach Botteghi schiera in partenza questo sestetto: la diagonale Cucchi e Pianezza palleggiatore-opposto, schiacciatori Morichelli e Fabbri, al centro Virgili e Tosi Brandi, libero Mancinelli. Il primo set prende quasi subito una brutta piega per Bellaria, quando sulla fase 1 due ace e tre errori in attacco condannano i bellariesi. Il finale è nettamente a favore dei padroni di casa, 25-16.

Il secondo parziale non inizia meglio per Cucchi e compagni: il break dei marignanesi arriva nelle primissime battute con tre errori in attacco e una ricezione sbagliata. Sul finale di set, tentativo di rimonta bellariese (da 17-24) guidata dagli attacchi di Pianezza, ma Santi (mvp dell’incontro con 24 punti) mette in terra il decisivo 22-25.

Terzo set in equilibrio solo fino al 5 pari, quando ancora tre errori consecutivi in attacco, spostano l’inerzia in favore di San Giovanni. Per la cronaca il 25-19 finale è un primo tempo vincente di Peroni.



Il tabellino



Panificio Pagnoni - Romagna Banca 3-0



BELLARIA: Cucchi 1, Pianezza 7, Morichelli 13, Fabbri 6, Virgili 0, Tosi Brandi 6, Mancinelli LIB, Ciandrini 3, Sampaoli 1, Evangelisti 3, Pivi 3, Tamburini ne. All. Botteghi.

PARZIALI: 25/16 25/22 25/19