Rimini, zona stazione cambia volto: "Intervento strategico e ambizioso"

Attualità

Rimini

| 13:39 - 11 Novembre 2019

Rendering piazza della Stazione di Rimini.

E’ costante, da parte dell’Amministrazione, l’attenzione a contenere ed evitare situazioni di degrado in zona stazione ferroviaria. Non solo perché si tratta della porta della città, ma anche per la sicurezza dei pendolari che fruiscono del servizio di trasporto. Sono partiti infatti da qualche tempo interventi di riqualificazione di tutta la zona, atti a reprimere situazioni di disagio, deterrenti di atti di criminalità e incuria. “Un intervento urbano strategico e ambizioso – ci tiene a sottolineare l’ assessore alla Polizia Locale Jamil Sadegholvaad -che potrà anche contribuire a eliminare alcune situazioni di degrado che sono spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti e sul quale come Amministrazione non siamo indifferenti”.





L’intervento dell’ assessore alla Polizia Locale Jamil Sadegholvaad





“Il contesto della zona della stazione ferroviaria è da tempo al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale, che sta investendo risorse e progettualità in sinergia con la Regione e gli enti competenti, per dare la giusta valorizzazione ad una delle porte di accesso della città e per rendere più moderno e funzionale uno snodo strategico della nostra mobilità. Il problema c’è e non si può nascondere: l’area della stazione, così come accade spesso in tutte le grandi città, è vulnerabile. La nostra realtà non fa eccezione, ma in particolare negli ultimi tempi abbiamo notato come le richieste e le segnalazioni al Sindaco e alla Polizia Locale rispetto al verificarsi di episodi di illegalità e di degrado, siano in crescita. Un contesto che contribuisce a creare un clima di insicurezza non solo tra i residenti, ma soprattutto dei tanti pendolari che si servono della stazione quotidianamente, soprattutto in orari serali. Come Amministrazione, la nostra prima risposta è quella di proseguire con convinzione il percorso di riqualificazione urbana necessario per un nuovo sviluppo dell’intero quadrante di città: sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova piazza pubblica di accesso alla stazione ferroviaria, l’ex Terminator (ora “AltroV”) ha ricominciato a funzionare, servendo anche come importante presidio. L’impegno però ulteriore è quello di portare all’attenzione del prossimo Comitato Ordine pubblico e sicurezza le segnalazioni pervenute dai cittadini, in modo da poter condividere una strategia comune che possa integrare i periodici e importanti servizi di controllo condotti dalle forze dell’ordine e le attività specifiche che da tempo sono portate avanti dalla nostra Polizia Locale”.