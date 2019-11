Al via lavori su via Bramante e via Circonvallazione occidentale, consigli per la viabilità alternativa

Attualità

Rimini

| 13:20 - 11 Novembre 2019

Lavori via Circonvallazione Occidentale.

Hanno preso il via lunedì mattina i lavori di posa della condotta sud del Psbo. L’intervento sta interessando l’intersezione tra via Bramante e via Melozzo da Forlì comportando la modifica temporanea e parziale della viabilità fino al termine di questa prima fase dei lavori programmata in circa 10 giorni lavorativi ovvero per lo stretto necessario a fare l’attraversamento della via Bramante da parco Fabbri a Melozzo di Forli.

Per tutta la durata dei lavori la circolazione su via Bramante rimarrà interdetta all’altezza del cantiere. Non sarà dunque possibile transitarvi nella sua completezza da via Circonvallazione meridionale a via Monte Titano, ma rimangono raggiungibili i servizi e le attività economiche poste sulla via come il parcheggio pubblico sul retro dell’Area Fox o gli esercizi commerciali a monte di via Melozzo da Forlì non essendo interessati in senso stretto dal cantiere.

Al termine dei lavori per l’attraversamento di Via Bramante si procederà nel parco Fabbri senza ricadute o preclusioni sulla viabilità. Terminata questa fase dell’intervento i lavori saranno sospesi per riprendere all’indomani dell’Epifania nel gennaio 2020 su via Melozzo da Forlì con la preclusione di tratti di circolazione che causeranno disagi limitati alla viabilità.

In questa prima fase i veicoli provenienti da via Rosaspina su via Bramante dovranno svoltare a sinistra verso via Monte Titano così come, viceversa, i veicoli provenienti da via Monte Titano dovranno svoltare a destra su via Rosaspina. Su Via Monte Titano, nel tratto dalla Via Bramante alle Vie Covignano – Saffi viene istituito il doppio senso di circolazione. I veicoli che percorrono via Circonvallazione meridionale potranno solo proseguire o svoltare su Largo Unità d’Italia senza poter più imboccare via Bramante se non per raggiungere il parcheggio; quelli percorrenti via Paolo Veronese potranno o proseguire dritto o svoltare a destra verso il Borgo Sant’Andrea con qualche eccezione per residenti o lavoratori fino all’accantieramento.



Al via stamane anche l’intervento di riasfaltatura di via Circonvallazione Occidentale, nel tratto da via Fracassi alla rotatoria di Via Valturio, parte dell’intervento di riqualificazione che sta interessando tutta l’area gravitante attorno a Castel Sismondo.

Sotto la sorveglianza delle pattuglie della Polizia Locale riminese dalle prime ore di oggi la circolazione si sta svolgendo a senso unico alternato per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura, che salvo maltempo, si concluderanno nell’arco di due giorni. E’ comunque consigliabile l’utilizzo di percorsi alternativi.