Qual è stato il prezzo della guerra pagato da Rimini? La risposta in un ciclo di sei incontri

Eventi

Rimini

| 11:32 - 11 Novembre 2019

La chiesa del Suffragio vittima della guerra.

“Il prezzo della guerra. Rimini 1943-1944” è il titolo dell’edizione 2019 di Mente locale, il ciclo di incontri tematici promosso dai musei comunali di Rimini per approfondire aspetti della storia e della cultura del nostro territorio che offrono lo spunto per riflessioni di ampio respiro.



Nella ricorrenza dei 70 anni dall'inizio della Seconda guerra mondiale, la rassegna prende spunto dall’esposizione nel foyer del Teatro Galli della Medaglia d'oro al valor civile conferita alla città dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi il 16 gennaio 1961 per indagare le ferite inferte al patrimonio architettonico-urbanistico e al patrimonio museale, nonché le sofferenze di chi la guerra l'ha subita.



Articolato in sei appuntamenti, il ciclo si apre giovedì 14 novembre alle ore 17 con la conferenza curata da Andrea Ugolini e Alessia Zampini "Bomb away! Rimini 1943-1944. Una città in ginocchio. 1 novembre 1943".

Andrea Ugolini è professore di Restauro architettonico all'università di Bologna. La sua attività di ricerca è orientata verso la conservazione del patrimonio culturale con particolare riferimento ai siti archeologici e ai luoghi della memoria del Novecento; ha partecipato a campagne di scavo in Italia e all'estero. coordinatore di accordi di ricerca tra UNIBO, soggetti pubblici e privati, collabora ai progetti H2020 SHELTER e al Programma Erasmus+ UNINET- Cultural Heritage ed è' autore di articoli, contributi in volumi e monografie.

Alessia Zampini è architetto, PhD in Architettura, assegnista di Ricerca e docente a contratto presso il Dipartimento di Architettura, Università di Bologna. Le sue principali linee di ricerca riguardano le strategie di protezione e restauro del patrimonio architettonico contestualmente al Secondo conflitto mondiale, strategie di conservazione e valorizzazione del patrimonio del XX secolo e la conservazione preventiva programmata del costruito. Ha preso parte a convegni nazionali ed internazionali ed è autrice di articoli e contributi in volume.



Il ciclo di incontri è promosso dai Musei Comunali di Rimini in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, la Biblioteca Civica Gambalunga e l'Istituto per la storia della Resistenza dell'Italia contemporanea della prov. di Rimini



La partecipazione è riconosciuta ai fini dei crediti per la formazione del personale docente. Gli incontri si svolgono al Museo della Città “Luigi Tonini” in via L. Tonini, 1 a Rimini. Al termine verrà rilasciato un attestato in relazione alle effettive ore di presenza, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per i docenti. La partecipazione è libera e gratuita.