Alla guida dopo aver bevuto un bicchiere di troppo: fermato e denunciato a Verucchio

| 11:23 - 11 Novembre 2019

Carabinieri in azione.

Fine settimana di controlli per i Carabinieri di Novafeltria con servizi intensificati durante le ore serali. I militari di San Leo hanno denunciato un 43enne di Verucchio, fermato in via Barbatorta e sottoposto a test dell'etilometro. Il suo tasso alcolemico era di 0.75 g/l. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

Un 24enne è stato sorpreso a Novafeltria in Piazza Vittorio Emanuele con della marijuana in modica quantità ad uso personale che gli è stata sequestrata. In totale i militari hanno controllato nell’intero weekend 118 automezzi e 172 persone. Sono state due le patenti ritirate e un veicolo è stato sequestrato.



“Durante l’intero fine settimana” si legge nella nota dell’Arma “particolarmente attenzione è stata data ai controlli della circolazione stradale, rivolti soprattutto ad evitare le c.d. “stragi del sabato sera”. Per tale motivo sono stati predisposti posti di controllo in tutto il territorio, sottoponendo ad alcoltest numerosi automobilisti. “