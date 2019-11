Rimini, ginnastica artistica maschile, sono "d'oro" i ragazzi della Polisportiva Celle

Sport

Rimini

| 11:08 - 11 Novembre 2019

Squadra maschile ginnastica artistica Polisportiva Celle.

Sabato 16 novembre nella palestra F.G.I. Appoggetti a Fermo si è tenuta la seconda prova del Campionato a squadre maschile di serie C zona tecnica 2 (squadre provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Trento, Bolzano, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia). La grande prova dei ragazzi della Polisportiva Celle fa vincere l’oro che, grazie all’ottimo punteggio (sei le squadre in gara), li fa balzare in vetta alla classifica provvisoria delle due prove. Grande attesa per la finale che si terrà a Civitavecchia il 30 novembre che qualificherà le prime due squadre al campionato di serie B nazionale, meta molto ambiziosa per i ragazzi della Polisportiva Celle che sono determinati a raggiungere.

Grandi complimenti vanno a Luca Bellondi, Andrea Cascianelli, Simone Di Lorenzo e a Riccardo Villa in prestito dalla società Pro Carate, e al loro tecnico Pietro Di Pumpo.









Nel week end precedente a Rimini (Domenica 3 novembre) si è tenuto nel palazzetto della ginnastica a Rimini il torneo delle regioni, che comprende tutti i livelli del settore Silver.

Hanno partecipato nel livello LC le ragazze della Polisportiva Celle: Sara Savona, Margherita Cardinali, Alice Casadei, Caterina Giorgini e Ilaria Grasso. Qualche errore di troppo ha portato la nostra squadra ad ottenere un 5º posto con pochi decimi di differenza dal podio. Inizierà per loro un periodo di preparazione per affrontare al meglio il campionato di serie D e individuale che inizierà a Gennaio del 2020 seguite dalla loro allenatrice Beatrice Bruni.