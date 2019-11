Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:03 - 11 Novembre 2019

Jacopo Fo - Foto Debra Pollarini.

La serata in compagnia di Jacopo Fo non poteva chiudersi in modo migliore. Dopo lo spettacolo "Com'è essere figlio di Dario Fo e Franca Rame" , l'incontro tra Jacopo e il pubblico del Teatro Astra. Molti i sorrisi, le strette di mano e le dediche firmate direttamente dal figlio di Dario Fo e Franca Rame. Il prossimo spettacolo in programma, venerdì 29 novembre, è "Mistero Buffo in parti femminili di Franca Rame e Dario Fo" con Lucia Vasini della compagnia Teatrale Fo Rame.