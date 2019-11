Musica live al Mulino di Amleto con Horacio Hernandez, Bob Franceschini e il riminese Marcello Sutera

Eventi

Rimini

| 10:56 - 11 Novembre 2019

Horacio Hernandez.

Arrivano a Rimini in esclusiva per il Teatro Mulino di Amleto per gli amanti della musica dal vivo di qualità” il progetto "The Star Point 4tet".

Un quartetto riconosciuto in tutto il mondo farà tappa a Rimini Sabato 7 Dicembre al Teatro “Mulino di Amleto”. Unica data in Italia



Un live ricco di influenze Funk, che non tralascia la vena latin della band che capitanata da bassista riminese Marcello Sutera esiguirà canzoni originali del suo disco Nightwalk.



Aprirà il concerto il giovane cantante Giovanni Casadei in arte Krapach che presenterà il suo ultimo singolo.



HORACIO " El negro" HERNADEZ.

Il celebre batterista di origine Cubane vanta svariate collaborazione quali : Bill Frisell, Chick Corea, Pattituci 4tet Bill Frisell, Gary Burton e altri, il Italia suona con Pino Daniele, Zucchero.



BOB FRANCESCHINI :

Sassofonista Americano , pioniere del Latin Jazz suona con Mike Stern/Dave Weckl Band, Paul Simons, George Benson , Celine Dion, George Benson.



MARCELLO SUTERA :

Classe 1977 Bassista e produttore RIMINESE già noto nel panorama jazz Mondiale per le prestigiose collaborazioni con musicisti del calibro di : Dennis Chambers, Peter Erskine, Frank Gambale, Fred Wesley, Gary Novak, Eric Marienthal, Scott Henderson, Lee Pearson, Gary Novak, Trilok Gurtu .



ALESSANDRO ALTAROCCA :

Eccentrico pianista arrangiatore BOLOGNESE che ha collaborato con : Frank Gambale, Eric Marienthal, Dennis Chambers, Gary Novak, Russell Peterson, Steve Ellington, Patrick Clahar (Incognito).





Inizio concerto ore 21.00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

numeri utili :

3917731701

Mail : jazzliverimini@gmail.com

Mail : info@mulinodiamletoteatro.com