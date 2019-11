Calcio Promozione: Evaristi fa volare il Pietracuta. Sorride anche il Vis Misano: colpo in casa Torconca

Sport

Rimini

| 17:39 - 17 Novembre 2019

Marco Evaristi del Pietracuta.

Sampierana - Pietracuta 0-1



SAMPIERANA: Zollo, Salvi, Bottura (83’ Simoncini), Canali, Braccini (90’ Giovannetti), Quaranta, Diversi (46’ Berni), Petrini, Collini, Pippi (75’ Battistini), Bravaccini (71’ Lanzi)

In panchina: Margheritini, Rossi, Venturi.

All. Madonia.

PIETRACUTA: Leardini, Fabbri Fe., Cesarini (60’ Moretti), Tosi, Lessi, Masini, Fabbri D., Fabbri Fr., Fratti, Bruma, Evaristi.

In panchina: Balducci, Pavani, Tomassini A., Bartolani, Tadzhybayev, Santi, Buratti, Bargellli

All. Fregnani.



ARBITRO: Calzone di Ravenna (Assistenti Proetto e Tola di Cesena).

RETI: 68' Evaristi (P).

NOTE: ammoniti Braccini, Masini, Fabbri D., Evaristi.

CRONACA: al 18’ Petrini tira dal limite, il portiere del Pietracuta mette in angolo. Nella ripresa al 52’ mischia in area della Sampierana, l’arbitro tra le proteste dei locali decreta il calcio di rigore: tira Fratti, ma Zollo con un balzo alla sua sinistra devia in angolo. Al 68’ la rete della vittoria per il Pietracuta: Evaristi dal limite infila Zollo, forse coperto da un difensore. La Sampierana si riversa nella meta campo ospite, ma i suoi tentativi sono vani. E' invece il Pietracuta a rendersi pericoloso al 90' con un tiro da fuori area di Bruma respinto da Zollo.





Torconca - Vis Misano 1-3



TORCONCA: Hysa, Franca, Franciosi (50' De Lilla), Harrach (63' Mani), Musabelliu; Tombari, Ortolani, Ferrani; Pasolini, Casoli, Di Addario.

In panchina: Mancini, Guenci, AVerhoff, Cugnigni, Brighi, Filippucci.

All. Vergoni.

VIS MISANO: Sacchi, Urbinati F., Borghini, Mercuri (87' Boldrini), Lepri, Sanchez; Muccioli (84' Pari), Laro (59' Torreggiani); Urbinati M. (65' Stella), Seafini, Benedetti (87' Antonietti).

In panchina: D'Orsi, Nacar, Mussoni, Baravelli.

All. Bucci.



ARBITRO: Lungu di Bologna (Assistenti: Macari di Cesena e Saccone di Forlì).

RETI: 61' Borghini, 86' Benedetti, 90' Stella, 92' De Lilla (T).

NOTE: ammonito Urbinati F.