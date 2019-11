Basket in carrozzina B, NTS Riviera Rimini al tappeto all'esordio: 23-83

Sport

Rimini

| 08:32 - 11 Novembre 2019

La squadra della NTS Riviera Basket Rimini.

Tanto tuonò che piovve. La frenetica attesa della prima della stagione ha giocato un brutto scherzo ai padroni di casa della NTS Riviera Basket che tutto avrebbero voloto tranne che prendere una sonora batosta in una palestra CARIM colma all'inverosimile con almeno duecento tifosi festanti. L'AMCA Varese si è imposta per 28-83. Unica e doverosa consolazione perché in campo, dopo i primi quattro/cinque minuti di equilibrio s'è vista una sola squadra.

I varesini sono retrocessi dalla serie A e sono uno schiacciasassi con le ambizioni di tornare subito nella massima serie e garantiamo che si sono viste tutte.

Ora la squadra di Loperfido deve fare tesoro della lezione e volgere subito l'attenzione con la massima fiducia alla prossima gara in quel di Parma sabato 16 novembre alle ore 18:00.



NTS Riviera Basket Rimini - AMCA HS Varese: 23-83



NTS Riviera Basket Rimini: Acquarelli 6, Loperfido 8, Bonato 2, Gardini 3, Rodriguez 2, Martinini 2, Rossi, Raik Adil, Storoni, Ubaldi, Di Pietro, D'Aietti, Pozzato. All Loperfido

PARZIALI: 6/21 - 4/21 - 4/23 - 9/18