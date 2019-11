Rimini, persiste il maltempo: il clou sarà tra la mattina e il pomeriggio di martedì

Attualità

Rimini

| 18:40 - 10 Novembre 2019

Mare in burrasca.

Persiste il maltempo di stampo autunnale su Rimini. Nei prossimi tre giorni, dall'11 al 13 novembre, sono ancora previste piogge che saranno intense tra la mattina e la prima metà del pomeriggio di martedì. E secondo le linee di tendenza per la rimanente parte della settimana, la situazione è destinata a non cambiare, con l'arrivo di un'altra perturbazione.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Lunedì 11 Novembre





Martedì 12 Novembre





Mercoledì 13 Novembre



Molto nuvoloso.deboli piogge in mattinata, assenti salvo residue pioviggini tra pomeriggio e sera.in diminuzione, comprese tra +9°C e +12°C.deboli da Sud-Est con locali rinforzi lungo la costa.da poco mosso a mosso.medio-alta.Coperto.diffuse tra mattina e metà pomeriggio con intensità moderata o a tratti più intensa. Attenuazione verso sera.in lieve flessione, comprese tra +9°C e +11°C.moderati da Ovest/Nord-Ovest con locali rinforzi.da mosso a molto mosso.media.: molto nuvoloso.non escluse locali piogge tra notte e prima mattinata, assenti nel resto della giornata.stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, comprese tra +9°C e +12°C.deboli da Ovest/Nord-Ovest.da molto mosso a mosso.bassa.una nuova perturbazione favorirà instabilità anche nel proseguimento della settimana, più marcatamente nella giornata di Venerdì 15 Novembre. Tuttavia l’elevata dinamicità presente, impedisce di scendere ulteriormente nel dettaglio.Temperature senza variazioni di rilievo.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook